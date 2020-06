1,5 promila alkoholu miała kobieta kierująca BMW, którą we wtorek wieczorem zatrzymali do kontroli policjanci z Obornik (woj. wielkopolskie). 22-latka tłumaczyła, że przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy; towarzyszył jej trzeźwy pasażer - właściciel auta.

