Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ociążu w Wielkopolsce. Auto uderzyło tam w rozpędzony pociąg osobowy. Za kierownicą samochodu była 19-latka. Młoda kobieta jest ciężko ranna.

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ociążu w Wielkopolsce. Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło około przed południem. Samochód osobowy marki Opel Astra uderzył w pociąg osobowy relacji Warszawa - Wrocław - powiedział rzecznik prasowy ostrowskiej policji Krzysztof Kula.



Pojazdem kierowała 19-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego, która z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do ostrowskiego szpitala. Jej stan jest bardzo ciężki - powiedział Adam Stangret z ostrowskiego szpitala.



Jak wynika z relacji policji, po zderzeniu samochód osobowy był pchany przez pociąg przez kilkadziesiąt metrów. Zakleszczoną w pojeździe kobietę wyciągali strażacy.



W zdarzeniu uczestniczył pociąg osobowy Intercity Orzeszkowa relacji Warszawa - Wrocław, którym jechało 140 osób.



Na miejsce zdarzenia podstawiono trzy autokary zastępcze, które zabrały pasażerów do Wrocławia.



Policjanci nadal wykonują czynności w celu ustalenia przyczyny i okoliczności wypadku - powiedział Krzysztof Kula.