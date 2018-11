​Przez ostatnie dni pogoda przypomniała Polakom, że jest już jesień, a wielkimi krokami nadchodzi zima. Choć potrafi być słonecznie, temperatura wyraźnie daje znać, że powoli zbliża się koniec ciepłych dni i trzeba zacząć myśleć o wyjęciu z szafy zimowych kurtek i płaszczów. Dzisiaj, 18 listopada, pogoda nie będzie nas rozpieszczać. W najcieplejszych rejonach kraju temperatura osiągnie 8 stopni Celsjusza. Według synoptyków z IMGW możliwe dzisiaj będą nie tylko opady deszczu, ale również śniegu. Sprawdź, jak wygląda prognoza pogody na niedzielę 18 listopada.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jesień, którą do tej pory można było odczuć głównie dzięki kolorowym liściom i spadającym kasztanom, zaczyna o sobie przypominać również za sprawą pogody. Po wysokiej temperaturze, którą Polacy mogli się cieszyć podczas obchodów Wszystkich Świętych, pozostały już wspomnienia. Ostatnie dni przyniosły spadek temperatury, chłodne powiewy wiatru, a dzisiaj nawet opady śniegu. Na panujące warunki szczególnie powinni być uczuleni kierowcy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gołoledzią i marznącymi opadami. Jaka jest prognoza pogody na niedzielę 18 listopada?

Początkowo w dzień w południowej połowie kraju niebo będzie bezchmurne lub nieznacznie zachmurzone. W trakcie dnia więcej chmur napłynie z północnej części kraju, w efekcie zwiększając zachmurzenie do dużego. Według IMGW, pochmurna pogoda zwiastować będzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju należy zachmurzenie będzie duże. Jeszcze z rana będą mogły pojawić się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. I tutaj, miejscami mogą wystąpić opady deszcz i deszczu ze śniegiem. Natomiast na wschodzie spadnie śnieg.

18 listopada temperatura maksymalna ma wynosić od 0 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej części Polski oraz na terenach podgórskich Karpat, przez 2, 3 stopnie na południu i centrum kraju, do 8 stopni Celsjusza na wybrzeżu. Synoptycy IMGW przewidują dzisiaj, że wiatry będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem okresami dość silny. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km/h. Wiać będzie z kierunków północnych.

Noc z 18 na 19 listopada ma być pochmurna. Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Również nocą miejscami mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na wybrzeżu deszczu. Będą one słabe.

Temperatura minimalna będzie się wahać od -3 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej części kraju, do 1 stopnia w centrum Polski, a nawet 6 na wschodzie wybrzeża. Jak informuje IMGW, chłodniej ma być w rejonach podgórskich Karpat - od -5 do -3 stopni Celsjusza. Przewiduje się wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h. Wiać będzie z kierunku północno-wschodniego.

