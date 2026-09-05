Wielkie czytanie „Dziadów”. „To kluczowa postać”

Prezydent podkreślił podczas wystąpienia na Skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie, że dziedzictwo kulturowe, literatura i język polski pomagają trwać przez wieki wspólnocie narodowej. Literatura ma tę moc, że przenosi polskość przez pokolenia, przenosi polskość pomimo XIX-wiecznych zaborów, czy XX-wiecznych okupacji. Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata - powiedział Karol Nawrocki.
Dodał, że „literatura tworzy narodowe imaginarium, w którym jest miejsce z jednej strony dla przeszłości, z drugiej strony dla teraźniejszości i troski o naszą wspólną przyszłość”. Zaznaczył, że akcja Narodowego Czytania już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
Nawrocki podkreślił też, że nie ma polskiej literatury bez Adama Mickiewicza. To fundamentalna, kluczowa postać dla zrozumienia polskiej duszy i polskiej narodowej tożsamości - powiedział prezydent.
Ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytana w ramach Narodowego czytania będzie „Lord Jim” Josepha Conrada.
Pierwsza dama Marta Nawrocka podkreśliła, że w ramach akcji Narodowego Czytania „Dziady” są w całej Polsce oraz w ponad 40 krajach na całym świecie. Dzięki polskiej literaturze jesteśmy dzisiaj wszyscy blisko - powiedziała.
Po raz pierwszy Narodowe Czytanie odbyło się w 2012 roku. Wówczas lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.
„Dziady” w Wilnie
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował w sieciach społecznościowych, że przyjął zaproszenie Karola Nawrockiego do wspólnego odczytania fragmentów „Dziadów” Adama Mickiewicza w ramach Narodowego Czytania.
„Adam Mickiewicz to genialny poeta litewski i polski. Jego 'Dziady' wspaniale przetłumaczył litewski poeta narodowy Justinas Marcinkeviczius” – napisał Nauseda. Litewski prezydent podkreślił, że „Dziady” są poświęcone walce narodów zniewolonych o wolność. „Dlatego są dziś aktualne jak nigdy” – ocenił.
Narodowe Czytanie „Dziadów” w zabytkowych piwnicach wileńskiego XVII-wiecznego Pałacu Paców, gdzie obecnie mieści się siedziba Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Ambasady RP, zainaugurowało w piątek powszechną akcję czytania tego dramatu na Wileńszczyźnie.
W sobotę wspólne czytanie odbyło się w Bibliotece Publicznej Samorządu Rejonu Solecznickiego, gdzie na miejscowym cmentarzu Mickiewicz prawdopodobnie obserwował w listopadzie 1821 r. pogańsko-chrześcijański obrzęd Dziadów.
Następnie czytanie „Dziadów” przeniosło się do Pałacu Balińskich w Jaszunach - miejscowości szczególnie mocno związanej ze środowiskiem wileńskich romantyków. Znajdujący się tam Pałac Balińskich i Śniadeckich był w XIX wieku ważnym salonem intelektualnym. Bywali w nim przedstawiciele nauki i kultury, m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Tomasz Zan oraz Antoni Edward Odyniec.
Kolejne spotkanie odbędzie się w niedzielę w klasztorze Franciszkanów w Wilnie, a dzień później w Szumsku.