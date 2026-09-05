Wielkie czytanie „Dziadów”. „To kluczowa postać”

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Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata - powiedział w sobotę, podczas finału akcji Narodowego Czytania „Dziadów” Adama Mickiewicza, prezydent Karol Nawrocki. Ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie „Lord Jim” Josepha Conrada.

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka (L) podczas Narodowego Czytania „Dziadów” na Skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie, fot. Albert Zawada

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka (L) podczas Narodowego Czytania „Dziadów” na Skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie, fot. Albert Zawada / PAP

Prezydent podkreślił podczas wystąpienia na Skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie, że dziedzictwo kulturowe, literatura i język polski pomagają trwać przez wieki wspólnocie narodowej. Literatura ma tę moc, że przenosi polskość przez pokolenia, przenosi polskość pomimo XIX-wiecznych zaborów, czy XX-wiecznych okupacji. Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata - powiedział Karol Nawrocki.

Dodał, że „literatura tworzy narodowe imaginarium, w którym jest miejsce z jednej strony dla przeszłości, z drugiej strony dla teraźniejszości i troski o naszą wspólną przyszłość”. Zaznaczył, że akcja Narodowego Czytania już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.

„Polska odda hołd królowi”. Karol Nawrocki weźmie udział w pogrzebie Haralda V Prezydent Karol Nawrocki w najbliższą środę weźmie udział w pogrzebie króla Norwegii Haralda V - poinformował szef BPM Marcin Przydacz. „Był monarchą dbającym o dobre relacje z Polską” - dodał.

Nawrocki podkreślił też, że nie ma polskiej literatury bez Adama Mickiewicza. To fundamentalna, kluczowa postać dla zrozumienia polskiej duszy i polskiej narodowej tożsamości - powiedział prezydent.

Ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytana w ramach Narodowego czytania będzie „Lord Jim” Josepha Conrada.

Pierwsza dama Marta Nawrocka podkreśliła, że w ramach akcji Narodowego Czytania „Dziady” są w całej Polsce oraz w ponad 40 krajach na całym świecie. Dzięki polskiej literaturze jesteśmy dzisiaj wszyscy blisko - powiedziała.

Po raz pierwszy Narodowe Czytanie odbyło się w 2012 roku. Wówczas lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

„Dziady” w Wilnie

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował w sieciach społecznościowych, że przyjął zaproszenie Karola Nawrockiego do wspólnego odczytania fragmentów „Dziadów” Adama Mickiewicza w ramach Narodowego Czytania.

„Adam Mickiewicz to genialny poeta litewski i polski. Jego 'Dziady' wspaniale przetłumaczył litewski poeta narodowy Justinas Marcinkeviczius” – napisał Nauseda. Litewski prezydent podkreślił, że „Dziady” są poświęcone walce narodów zniewolonych o wolność. „Dlatego są dziś aktualne jak nigdy” – ocenił.

Narodowe Czytanie „Dziadów” w zabytkowych piwnicach wileńskiego XVII-wiecznego Pałacu Paców, gdzie obecnie mieści się siedziba Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Ambasady RP, zainaugurowało w piątek powszechną akcję czytania tego dramatu na Wileńszczyźnie.

W sobotę wspólne czytanie odbyło się w Bibliotece Publicznej Samorządu Rejonu Solecznickiego, gdzie na miejscowym cmentarzu Mickiewicz prawdopodobnie obserwował w listopadzie 1821 r. pogańsko-chrześcijański obrzęd Dziadów.

Następnie czytanie „Dziadów” przeniosło się do Pałacu Balińskich w Jaszunach - miejscowości szczególnie mocno związanej ze środowiskiem wileńskich romantyków. Znajdujący się tam Pałac Balińskich i Śniadeckich był w XIX wieku ważnym salonem intelektualnym. Bywali w nim przedstawiciele nauki i kultury, m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Tomasz Zan oraz Antoni Edward Odyniec.

Kolejne spotkanie odbędzie się w niedzielę w klasztorze Franciszkanów w Wilnie, a dzień później w Szumsku.