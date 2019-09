4. Krakowski Pokaz Koni Arabskich to już historia. Najlepszym, najwyżej punktowanym koniem, który z Michałowic wyjeżdża z Pucharem Prezydenta Krakowa jest siwy ogier ALFABIA ARAGON EX MAGNOKBEY, wyhodowany w argentyńskiej stajni Zichy-Thyssen Arabians, którego właścicielką jest stadnina Halsdon Arabians należacą do Shirley Watts.

