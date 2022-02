"Wielka Brytania wyśle do Polski kolejnych 350 żołnierzy" - ogłosił minister obrony tego kraju Ben Wallace minister obrony Wielkiej Brytanii po spotkaniu z polskim szefem resortu obrony Mariuszem Błaszczakiem. "Polska jest jednym z naszych najstarszych sojuszników" - powiedział Wallace.

"Gdy ostatnio Białoruś cynicznie wykorzystywała ludzi, by destabilizować sytuację u swoich sąsiadów, używała nielegalnej imigracji i zmuszała ludzi do przekraczania granicy, Wielka Brytania stanęła ramię w ramię z Polską i wysłała 100 saperów by wesprzeć Polskę w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu migrantów jako narzędzia" - przypomniał Wallace po spotkaniu z Błaszczakiem.

Jak dodał, Polska jest jednym z najstarszych sojuszników Wielkiej Brytanii.

"W tym duchu solidarności i do tych 100 saperów wyślemy dodatkowo 350 żołnierzy wojsk inżynieryjnych" - zapowiedział brytyjski minister.



Jak dodał, dyslokacja odbędzie się w ramach dwustronnej współpracy, "by pokazać, że potrafimy razem pracować i wysłać mocny sygnał, że Wielka Brytania i Polska stoją ramię w ramię".

"Przez politykę odstraszania chcemy zniechęcić agresora przed kolejnymi działaniami"

"Dziękuję za kolejne wsparcie i wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Stoimy przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest zagrożenie bezpieczeństwa. Przez politykę odstraszania chcemy zniechęcić agresora przed kolejnymi działaniami" - powiedział Mariusz Błaszczak.

Szef MON podkreślił także, że "polityka powinna być stanowcza w obecnej sytuacji".



"Musimy pamiętać, kto jest po drugiej stronie (...) Doświadczenie historyczne mówi wprost: tylko zdecydowana polityka odstraszania zahamuje agresywną postawę rosyjską. Historycznie rzecz ujmując możemy wskazać wiele przykładów tego, że polityka uległości tylko rozzuchwalała agresora" - ocenił szef MON.



Zapewnił, że Polska przyjmie brytyjskich żołnierzy w Polsce jak najszybciej będzie to możliwe. "Chcemy, żeby brytyjscy żołnierze operowali oczywiście na wschód od Wisły, na terytorium RP, na którym koncentruje się nasza uwaga" - powiedział Błaszczak.



Podczas spotkania rozmawiano także o współpracy przemysłów obronnych oraz cyberbezpieczeństwie. "Zagrożenia cyber nie znają granic, więc ta współpraca z pewnością będzie korzystna dla naszych obydwu krajów" - powiedział Błaszczak.