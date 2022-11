Coraz bardziej popularne wideorejestratory w samochodach czy na motocyklach pomagają policji w wykrywaniu i karaniu sprawców drogowych przestępstw i wykroczeń. Dla przykładu - od stycznia do sierpnia do stołecznej drogówki wpłynęło blisko 4,5 tysiąca zgłoszeń od kierowców z załączonym nagraniem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak zauważa dziennikarz RMF FM, nie każde zgłoszenie oznacza rozpoczęte postępowanie.

Wszystko zależy od jakości nagrania i od danych, jakie poda zgłaszający. Kluczowe są data i miejsce zdarzenia oraz m.in. to czy można odczytać np. tablice rejestracyjne, które pozwolą namierzyć sprawcę.

Skrzynki stopagresjidrogowej służą przesyłaniu do nas naprawdę poważnych spraw. To nie powinny być przykłady dotyczące nieprawidłowego parkowania czy też jakiś drobnych uchybień w ruchu drogowym - mówi Robert Opas z wydziału ruchu drogowego Komendy Głównej Policji. Jak dodaje, każde zgłoszenie, które trafia w ten sposób do policji, jest dokładnie analizowane. Większość kończy się wszczęciem postępowania.

Niektóre z tych spraw udaje się zakończyć w toku postępowania mandatowego w jednostce policji, ale wiele z nich trafia przed sąd - dodaje Opas.

Co istotne, wagę takiego nagrania jako dowodu przestępstwa czy wykroczenia zwiększa podanie pełnych danych osoby zgłaszającej.

Jakość materiału dowodowego i opisana instrukcja na każdej ze stron powoduje to, że uzupełnienie tych danych naprawdę doprowadzi - jeżeli będzie to faktycznie potwierdzone wykroczenie - do ukarania jego sprawcy - tłumaczy Opas.

Najwięcej zgłoszeń dotyczących drogowych przestępstw czy wykroczeń trafia do stołecznej drogówki. Od stycznia do września takich zgłoszeń było prawie 4,5 tysiąca. Niewiele mniej było ich na Dolnym Śląsku. KWP Wrocław 3151, na kolejnych miejscach KWP Katowice 1853, KWP Poznań 1851 i KWP Kraków 1764 - wylicza Opas.

Najmniej zgłoszeń z załączonymi nagraniami dociera do policjantów w Białymstoku, Rzeszowie i Lublinie.

Policjanci zaznaczają, że oprócz zgłoszeń na skrzynkę stopagresjidrogowej sami analizują nagrania w internecie. W ten sposób udaje się namierzyć np. uczestników ulicznych wyścigów.