Synoptycy zapowiadają na dziś lokalne burze, którym może także towarzyszyć drobny grad i krupa śnieżna. Ostrzegają też przed silnym wiatrem w pięciu województwach. Największe porywy spodziewane są na Dolnym Śląsku, gdzie mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h.

(zdjęcie ilustracyjne) / FAROOQ KHAN / PAP/EPA

Burze mogą pojawić się lokalnie, głównie w południowo-zachodniej części kraju. Będą to "burze wewnątrzmasowe", związane z napływem chłodniejszej, bardziej chwiejnej masy powietrza.

Burzom oprócz opadów może towarzyszyć porywisty wiatr.

Dziś deszcz ze śniegiem będzie padał lokalnie na Pomorzu i w rejonach podgórskich. Na pozostałym obszarze Polski będzie to przelotny deszcz.

Będzie ciepło. Temperatura maksymalna od 4 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 7-8 st. na przeważającym obszarze kraju i najcieplej na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej, tam ok. 10 st. C - powiedziała synoptyk Grażyna Dąbrowska z biura prognoz IMGW.

Mapa pogody na piątek / IMGW /





IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w pięciu województwach

Będzie wietrznie. Na wybrzeżu prędkość wiatru może osiągać w porywach 70 km/h.

W Tatrach początkowo porywy wiatru mogą dochodzić do 110 km/h.

Nawet 100 km/h w porywach już teraz wieje wiatr powyżej górnej granicy lasu w Bieszczadach.

Alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego.