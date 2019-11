Ustalono tożsamość mężczyzny, którego ciało znaleziono w poniedziałek w szybie windy na placu budowy w Gnieźnie. Prokuratura podaje, że był to 57-letni bezdomny. Nie ustalono jeszcze, jak zginął.

Ciało odkryto w poniedziałek w szybie windy budynku przy ulicy Roosvelta w Gnieźnie. W środę przeprowadzona została sekcja zwłok.



Jak poinformowała Małgorzata Rezulak-Kustosz z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie, ustalono, że mężczyzna był mieszkańcem Gniezna. W ostatnim czasie nie miał stałego miejsca pobytu.



Nie mamy jeszcze informacji od biegłych co do okoliczności jego śmierci. Trzeba będzie wykonać dodatkowe badania laboratoryjne, by ustalić bezpośrednią przyczynę zgonu - podała.



Na razie śledczy nie zakładają, że do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.