Weszli z kontrolą do lodziarni i kawiarni. Wyniki raportu mogą rozwścieczyć klientów

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Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w ponad połowie skontrolowanych partii lodów sprzedawanych w punktach gastronomicznych. Najczęstsze zastrzeżenia dotyczyły błędnego oznakowania, nieadekwatnych nazw oraz braku informacji o składzie i producencie. Kontrola nie wykazała natomiast problemów z jakością czy bezpieczeństwem samych produktów.

Nieprawidłowości w oznakowaniu lodów – wyniki kontroli Inspekcji Jakości Handlowej

Kontrola lodów w punktach gastronomicznych

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła szczegółową kontrolę lodów oferowanych w punktach gastronomicznych na terenie kraju. W ramach działań sprawdzono 20 partii lodów, z czego aż w 12 przypadkach, czyli w 60 proc., wykryto nieprawidłowości dotyczące oznakowania i informacji przekazywanych konsumentom. Wyniki kontroli rzucają światło na powszechność błędów w prezentacji i opisie produktów, z którymi na co dzień spotykają się klienci lodziarni, kawiarni czy restauracji.

Najczęstsze uchybienia – od braku składu po mylące nazwy

Wśród najczęściej powtarzających się nieprawidłowości inspektorzy wymieniają brak wykazu składników oraz podawanie składu lodów niezgodnego z deklaracją producenta półproduktów używanych do ich produkcji. Szczególną uwagę zwrócono na stosowanie nazw, które nie odpowiadały rzeczywistemu składowi produktu. Przykładem są lody określane jako „czekoladowe”, które w rzeczywistości zawierały jedynie kakao, lub „śmietankowe”, w których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku albo masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.

Inspektorzy odnotowali także podawanie niespójnych nazw w miejscu sprzedaży, takich jak „śmietankowe” i „o smaku śmietankowym” czy „czekoladowe” i „o smaku czekoladowym”. Dodatkowo, niektóre punkty gastronomiczne używały określenia „rzemieślnicze” w odniesieniu do lodów pochodzących z hurtowni lub od producentów prowadzących produkcję na dużą skalę, co wprowadzało konsumentów w błąd.

W kilku przypadkach brakowało również danych producenta, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi informowania konsumentów o pochodzeniu produktu.

Jakość i bezpieczeństwo lodów bez zarzutu

Warto podkreślić, że kontrola nie wykazała żadnych zastrzeżeń do cech organoleptycznych ani parametrów fizykochemicznych lodów. Produkty były przechowywane w odpowiednich warunkach, zapewniających ich jakość i bezpieczeństwo dla konsumentów. Inspekcja podkreśliła, że nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia klientów, a wszystkie partie lodów spełniały wymagania dotyczące przechowywania.

Konsekwencje i zalecenia dla sprzedawców

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wobec przedsiębiorców zastosowano sankcje przewidziane w przepisach prawa żywnościowego. Inspekcja przypomina, że w miejscu sprzedaży konsument powinien mieć dostęp do pełnej informacji o nazwie, składzie oraz producencie lodów. Informacje te mogą być udostępnione w różnej formie – na cenówkach, w folderach, katalogach lub na tablicach – jednak muszą być dostępne bezpośrednio, bez konieczności zadawania pytań obsłudze.

Na co zwracać uwagę kupując lody?

Wyniki kontroli pokazują, że choć jakość i bezpieczeństwo lodów nie budzą zastrzeżeń, to informacje przekazywane konsumentom często są niepełne lub wprowadzające w błąd. Klienci powinni zwracać uwagę na dostępność wykazu składników oraz dane producenta, a także na zgodność nazwy produktu z jego rzeczywistym składem. Tylko wtedy mogą mieć pewność, że wybierają produkt zgodny z deklaracją sprzedawcy.