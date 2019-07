3-latek zmarł we Włocławku. Zarzuty w tej sprawie, m.in. znęcania się i doprowadzenia do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszała matka chłopca oraz jej 24-letni konkubent. Wobec obojga prokuratura zwróciła się do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Mężczyźnie grozi nawet dożywotnie więzienie, a matce dziecka do 10 lat pozbawienia wolności.

