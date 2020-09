W Tatrach spadł pierwszy śnieg tej jesieni - informuje zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Jak jednak dodaje, pobielone są jedynie najwyższe szczyty.

Śnieg widać w kamerze internetowej umieszczonej na leżącej po słowackiej stronie z Łomnicy / Screen z kamerki internetowej /

Śnieg pokrył w Tatrach szczyty sięgające powyżej 2300 metrów n.p.m. Biały puch widać w kamerze internetowej umieszczonej na - leżącej po słowackiej stronie - Łomnicy - drugim co do wysokości szczycie Tatr. Tam leżą 2-3 cm śniegu, temperatura spadła do minus 2 stopni Celsjusza.

Na niższym o ponad 600 metrów, położonym po polskiej stronie Tatr, Kasprowym Wierchu śniegu nie ma. Pada tam deszcz, a termometry pokazują plus 2 stopnie Celsjusza.



W samym Zakopanem nie ma śniegu. Temperatura sięga plus 9 stopni Celsjusza.



Pierwszy śnieg pojawił się też - już wczoraj - w Karkonoszach. Zabieliły się szczyty Śnieżnych Kotłów.

Nagranie pierwszego śniegu w Karkonoszach opublikował w mediach społecznościowych Karkonoski Park Narodowy. I ostrzegł turystów: Jeśli planujecie wyprawę w Karkonosze przygotujcie się na chłód.

W Tatrach i Karkonoszach aura już nieco zimowa, ale w pozostałych regionach Polski pogoda - po kilku deszczowych i chłodnych dniach - znacznie się poprawi. Dziś w części Polski - na wschodzie kraju - będzie jeszcze deszczowo. Temperatura będzie się wahać od 14 stopni Celsjusza na południu Polski do 19 - najcieplej będzie w Zachodniopomorskiem i na Podlasiu.





Pogoda na wtorek / INTERIA.PL

W najbliższych dniach pogoda ma się poprawiać. Na horyzoncie - już w pierwszy październikowy weekend - nawet 24 stopnie Celsjusza.



W najbliższych dniach pogodę będzie kształtował niż znad Bałkanów, kierujący do Polski dość ciepłe i wilgotne powietrze z rejonu Morza Czarnego - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.