Kolejne ulice są wyłączane z ruchu przez policjantów w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zamknięto m.in. drogę od lotniska na Okęciu, na trasach przejazdu delegacji. Stołeczna policja apeluje o zwracanie uwagi na znaki wcześniej umieszczone na drogach.

Kolumna samochodowa delegacji amerykańskiej z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mikiem Pencem w okolicy hotelu Marriott / PAP/Tomasz Gzell /

Wiceprezydent USA już w Polsce. Wygłosi przemówienie na pl. Piłsudskiego Wiceprezydent USA Mike Pence przybył do Polski. Spotka się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, a także będzie uczestniczył w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. czytaj więcej

Na stronie stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego zmiany w ruchu drogowym aktualizowane są na bieżąco. Jak informuje ZTM, ok. godz. 9.40 policja wyłączyła ruch w al. Jana Pawła II, ul. T. Chałubińskiego i al. Niepodległości, od ronda ONZ do ul. Wawelskiej.

Wcześniej zamknięto ruch na ulicy Żwirki i Wigury, Krzyckiego, Raszyńskiej, Alejach Jerozolimskich od placu Zawiszy do ronda gen. de Gaulle’a i ul. Marszałkowskiej od pl. Konstytucji do placu Bankowego. Od soboty wyłączona z ruchu jest ul. Emilii Plater - po stronie zachodniej na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Złotej, a po stronie wschodniej - od Al. Jerozolimskich do ul. Świętokrzyskiej.



Policja apeluje do warszawiaków, by zwracać uwagi na znaki i wykonywać polecenie funkcjonariuszy. Z uwagi na względy bezpieczeństwa z ruchu mogą zostać wyłączone także inne ulice, ale o wszystkim informować będą pracujący na miejscu policjanci, do których można się również zwracać z pytaniami w razie wątpliwości.



Rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak w rozmowie z PAP przypomniał, że na obszarze całego kraju obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP. Jeśli ktoś zauważy coś niepokojącego - prosimy o natychmiastowe powiadomienie policji - podkreślił.



O wszystkich zmianach w ruchu i w parkowaniu w Warszawie można dowiedzieć się na stronach internetowych stołecznej policji i urzędu miasta. Na stronach ZTM podawane są m.in. informacje o objazdach