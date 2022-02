W 2021 roku Warszawskim Transportem Publicznym podróżowało 809,4 mln pasażerów, którzy kupili prawie 79,4 mln sztuk biletów. To więcej niż w 2020 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Zgodnie z danymi ratusza, w ubiegłym roku z Warszawskiego Transportu Publicznego skorzystało 809 430 917 pasażerów. To o 11,4 proc. więcej niż w 2020 roku (726 242 018 przejazdów). Liczba pasażerów zmieniała się w zależności od sytuacji epidemicznej i wprowadzanych (a potem znoszonych) przez rząd ograniczeń życia społecznego.

Na początku zeszłego roku było ok. 40 proc. pasażerów w porównaniu z okresem przed epidemią. Potem ta liczba zaczęła rosnąć i przed wakacjami wzrosła do ok. 60 proc. W wakacje tradycyjnie już pasażerów znowu było mniej; powrót do autobusów, tramwajów i metra rozpoczął się pod koniec sierpnia i w październiku było ich już prawie 80 proc.

Nadal jednak nie udało się wrócić do poziomu popularności transportu zbiorowego sprzed pandemii koronawirusa. W 2019 roku, kiedy nie było epidemii, pojazdami WTP podróżowało ponad 1,2 mld osób. To ponad 32 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Połowa pasażerów korzysta z autobusów

Najwięcej - 49,4 proc. pasażerów skorzystało z autobusów, 23 proc. z tramwajów, a 22,3 proc. z metra. Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej podróżowało 1,8 proc. osób, a składami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - 3,5 proc.

Nie zmieniła się liczba wozokilometrów przejechanych przez pojazdy WTP. W 2021 roku pokonały one 231 601 883 wozokilometry. Trzy pierwsze miejsca pod względem wielkości pracy przewozowej zajęły: autobusy ze 113 243 511 km, tramwaje - 49 292 189 km i metro - 40 580 408 km. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej przejechały 14 933 510 km, autobusy linii lokalnych L - 7 093 605 km. Pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej pokonały 6 458 660 km.

Coraz więcej biletów w biletomatach i przez aplikacje

W ubiegłym roku sprzedano 79 365 668 biletów wszystkich rodzajów. W porównaniu 2020 rokiem oznacza to 35 proc. wzrost. Najpopularniejsze okazały się: bilety czasowe - 41 880 931 sprzedanych (w porównaniu z rokiem 2020 wzrost o 34,4 proc.) i jednorazowe - 32 586 608 sztuk (wzrost o 41,5 proc.). Pasażerowie kupili także 3 384 606 biletów długookresowych (wzrost o 7,5 proc.) i 1 513 523 krótkookresowych (wzrost o 24,6 proc.)

Liczba sprzedanych biletów w roku 2021 i w ostatnim przed pandemią, 2019, nie różni się znacząco (było ich mniej o 7,1 proc.), ale pasażerowie kupili mniej biletów długo- i krótkookresowych czyli 30 i 90 dniowych oraz dobowych, 3 dniowych i weekendowych. Liczba sprzedanych biletów krótkookresowych była mniejsza o 61,6 proc. - 1,5 mln sztuk wobec 2,4 mln w 2019 roku, a długookresowych 3,4 mln sztuk w porównaniu do 5,3 mln czyli mniej o 56,4 proc.

W ubiegłym roku pasażerowie najchętniej kupowali bilety w stacjonarnych automatach biletowych - 34,2 proc. wszystkich sprzedanych biletów, biletomatach mobilnych - 27 proc. i przez aplikacje na smartfony - 19,5 proc.

Dane te potwierdzają trend obserwowany od kilku lat, czyli wzrost popularności kanałów bezobsługowych, dostępnych całą dobę, takich jak biletomaty i aplikacje. Największy, w porównaniu do roku 2020, wzrost popularności odnotowano w przypadku mobilnych automatów biletowych (wzrost liczby sprzedanych biletów o 6,3 proc.). Za pośrednictwem aplikacji na telefony komórkowe sprzedano o 2 proc. biletów więcej niż rok wcześniej, a w biletomatach stacjonarnych - o 0,7 proc.

Jednocześnie z roku na rok maleje zainteresowanie punktami, do których trzeba się specjalnie udać po bilety, czyli np. kiosków albo sklepów. W 2021 roku sprzedano w nich 19,2 proc. wszystkich biletów, co - w porównaniu do roku 2020 - oznacza prawie 2,5 proc. spadek.