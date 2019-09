​Trzy osoby podejrzane o kradzież ponad 60 wynajmowanych w Warszawie hulajnóg elektrycznych zatrzymali stołeczni policjanci. Z ustaleń śledczych wynika, że te osoby przerabiały hulajnogi w ten sposób, by nie płacić za ich użytkowanie.

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 28 do 33 lat. Dwóch z nich bezpośrednio kradło hulajnogi z warszawskich ulic - wykorzystywali do tego samochód dostawczy. Przed załadowaniem pojazdu pozbywali się urządzeń GPS z jednośladów. Potem jechali do garażu, gdzie znajomy elektronik je demontował.

Z części podejrzani mieli składać nowe hulajnogi, które przerabiali tak, by można z nich korzystać za darmo. W garażu policjanci natrafili na 18 hulajnóg i mnóstwo części.

Wstępnie oszacowano, że łupem złodziei na miesiąc padło ponad 60 jednośladów o wartości 190 tysięcy złotych. Trwa sprawdzanie, czy ktoś kupił takie przerobione pojazdy.