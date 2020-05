Dwóch mężczyzn spadło z windy zewnętrznej przy ul. Baśniowej w Warszawie. Trafili do szpitali.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Informację o zdarzeniu policjanci otrzymali o godzinie 9.20. Przy ulicy Baśniowej dwóch robotników spadło z windy zewnętrznej podwieszonej na wysokości drugiego piętra.

Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce obaj poszkodowani byli przytomni. Badanie na zawartość alkoholu wyszło negatywnie. Byli trzeźwi - zaznaczył sierż. sztab. Karol Cebula.



Poinformował również, że ranni zostali przewiezieni do dwóch szpitali na terenie Ochoty.



Na miejscu prowadzimy czynności, sprawdzamy, co się przyczyniło do tego wypadku - dodał.