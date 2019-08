Dwie osoby zostały ranne w czasie nieudanego lądowania samolotu szkoleniowego cessna w okolicach Kikit (woj. warmińsko-mazurskie). Na pokładzie maszyny był 64-letni instruktor i 53-letni kursant.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Jak powiedział asp. Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji, do wypadku doszło ok. godz. 16.30, podczas lądowania w pobliżu Kikit w gminie Biskupiec.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że samolot po starcie zatoczył koło i wkrótce miał lądować. Od lądowiska dzieliło go kilkaset metrów, ale z nieznanych obecnie przyczyn nie zdołał dolecieć do celu i wylądował na polu - relacjonował policjant.



Maszyna została uszkodzona. Poszkodowani zostali przewiezieni na badania do szpitali w Olsztynie.



Okoliczności wypadku bada policja.