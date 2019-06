Wypadek wiatrakowca w miejscowości Jeziorowskie koło Ełku. Maszyna przypominająca helikopter spadła na budynek gospodarczy i zaparkowany w pobliżu samochód.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w Jeziorowskich w gminie Stare Juchy. Lecąca na niewielkiej wysokości maszyna spadła na prywatną posesję. Jak podała policja, był to ultralekki statek powietrzny typu wiatrakowiec.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że wiatrakowiec uderzył w dach budynku gospodarczego i spadł na ziemię, uszkadzając zaparkowany tam samochód osobowy. Pilot i jego pasażer nie doznali żadnych obrażeń. Nie ucierpiał też żaden z mieszkańców, nie przebywali oni wówczas w miejscu zdarzenia - powiedział podinsp. Grzegorz Stefanowski z policji w Ełku.



Jak dodał, maszynę pilotował jej właściciel 57-letni Andrzej R. Został zatrzymany przez policjantów. Był nietrzeźwy, miał ok. 1,3 prom. w wydychanym powietrzu. Natomiast 73-letni pasażer Zbigniew A. był trzeźwy - mówił policjant.



Na miejscu pracuje jeszcze prokurator z Ełku z grupą dochodzeniowo-śledczą policji, którzy ustalają szczegóły zdarzenia, dokonują oględzin i rozpytują świadków.



W wyniku uderzenia o ziemię wiatrakowiec został mocno uszkodzony. Samochód, na który spadła maszyna, ma rozbity tył i wybite szyby. Uszkodzenia pokrycia dachu budynku są niewielkie.