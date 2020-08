"Dwie osoby nie żyją po wypadku ultralekkiego samolotu w pobliżu miejscowości Kikity nad Jeziorem Luterskim (warmińsko-mazurskie)" - poinformował oficer operacyjny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Do wypadku doszło ok. godz. 21.30 w sobotę, po 23.00 odnaleziono w lesie wrak maszyny; trwają jeszcze działania na miejscu - poinformował dyżurny. Mamy dwie ofiary śmiertelne - dodał.

Do wypadku lotniczego - według wpisów OSP Lutry - zadysponowano zastępy z ich OSP, OSP Jeziorany i Wójtówko oraz strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Olsztyna i Biskupca oraz policję.



Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu kpt. Adam Rybicki powiedział w nocy z soboty na niedzielę, że informacja, z treści której wynikało, iż w miejscowości Kikity samolot spadł do lasu, wpłynęła w sobotę o godzinie 21.35.



Lokalizacja zdarzenia była utrudniona ze względu na porę nocną oraz rozbieżne wskazania osób zgłaszających. W trakcie przeszukiwania części lasu między miejscowościami Kikity oraz Żardeniki, ratownicy straży pożarnej znaleźli miejsce zdarzenia - podał Rybicki.



Stwierdzono, że doszło do upadku z wysokości samolotu dwuosobowego, co spowodowało jego całkowite zniszczenie. Wskutek zdarzenia zginęły dwie osoby podróżujące samolotem - zaznaczył.



W działaniach udział brały 4 zastępy z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz 4 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejscu zdarzenia pracowali również policjanci, przedstawiciele Nadleśnictwa Wipsowo oraz prokurator - zaznaczył komendant.