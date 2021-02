Około stu osób poszukiwało Jana Lityńskiego na Narwi w okolicy Pułtuska. Polityk po raz ostatni widziany był przedwczoraj, gdy wszedł do rzeki, by uratować psa, pod którym załamał się lód.

Akcja poszukiwawcza / PAP/Marcin Obara /

Akcja przesuwała się zgodnie z silnym nurtem rzeki - w stronę Warszawy. Policjanci patrolowali brzegi Narwi. Na miejscu byli też ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozbijali oni bosakami i kotwicami grubą - nawet na 20 centymetrów - bryłę lodu, jaka utworzyła się na rzece. Wczoraj - pracując właśnie w taki sposób - znaleźli kaszkiet, należący prawdopodobnie do Jana Lityńskiego.

Kaszkiet i miejsce, w którym go znaleźliśmy, pokazuje, że osoba, która wpadła do wody mogła iść z prądem rzeki - powiedział Mariusz Osica z pułtuskiego WOPR-u. Kiedy realnie poszukiwania mogą przynieść efekt? Ciężko przewidzieć. Jeśli dziś akcja nie przyniesie skutku, to kolejne dni będą coraz trudniejsze. Robimy, co możemy - dodał.

Wznowiono poszukiwania ciała Jana Lityńskiego / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Kolejny dzień akcji poszukiwawczej / Michał Dobrołowcz / RMF FM

W miejscu, gdzie prowadzono poszukiwania, Narew ma wiele rozlewisk. Zwracali na to uwagę mieszkańcy okolic.



Nurt pod lodem jest prawdopodobnie dość mocny - powiedziała jedna z mieszkanek. Zawsze woda jest niebezpieczna, zwłaszcza jak teraz jest odwilż. Strach teraz w tych okolicach chodzić - dodała inna rozmówczyni reportera RMF FM.



Kolejny dzień akcji poszukiwawczej / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Jak dowiedział się nasz dziennikarz, w gotowości były dwa drony, dwa quady, łódź i helikopter. Dzisiejsze odbywały się do zmierzchu.

Akcji pomagała rosnąca temperatura - w dzień było nawet 7 stopni Celsjusza. W takich warunkach lód topił się.



Akcja poszukiwawcza nad Narwią w Pułtusku Karolina Bereza / RMF FM

Kolejny dzień wielkiej akcji nad Narwią Michał Dobrołowicz / RMF FM

Utonął na oczach żony, ratując psa w Narwi

Do tragedii doszło w niedzielę. 75-letni polityk, działacz opozycji w PRL Jan Lityński na wysokości ul. Wyszkowskiej w Pułtusku spacerował wałem przeciwpowodziowym z żoną i ich psem.



Wszedł do rzeki Narew, chcąc wyciągnąć z niej psa, pod którym załamał się lód - mówił rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. Według relacji żony, która była świadkiem zdarzenia, mężczyzna utonął - podał policjant.

Jan Lityński - legenda "Solidarności"

Jan Lityński był organizatorem i uczestnikiem studenckich wystąpień w marcu 1968 roku, za co został skazany na 2,5 roku więzienia. Pracował jako robotnik, następnie programista komputerowy.

W 1976 roku był współzałożycielem "Biuletynu Informacyjnego", pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą. Był wielokrotnie aresztowany.

W 1980 roku został doradcą "Solidarności". W stanie wojennym był internowany, a potem aresztowany. Po ucieczce z przepustki z więzienia od 1984 roku działał w solidarnościowym podziemiu. W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.

Był też posłem, a w latach 2008-2010 doradcą PLL LOT do spraw społecznych.