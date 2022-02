Od poniedziałku 14 lutego na trasę wyjadą autobusy linii 815 z Ursynowa Południowego do Podolszyna (pow. piaseczyński). Będą kursowały w godzinach szczytów komunikacyjnych - poinformował stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Od poniedziałku autobusy wyjadą na nową podmiejską linię 815. W godzinach szczytu będą woziły pasażerów z Ursynowa Południowego do położonego w powiecie piaseczyńskim, w gminie Lesznowola - Podolszyna.



Autobusy pojadą trasą: Ursynów Płd., al. KEN, Herbsta, Pileckiego, Roentgena, Płaskowickiej, Puławską, Baletową, Warszawską (Dawidy), Długą (Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy, Podolszyn) do Podolszyna.



Jak poinformował ZTM, autobusy będą kursowały w dni powszednie, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego co ok. 40 minut. Podróż z Ursynowa do Podolszyna zajmie ok. 33 minuty. W tej chwili taka podróż komunikacją miejską zajmuje około godziny.



"Linia zostanie uruchomiona we współpracy z gminą Raszyn. Autobusy dojadą do intensywnie rozbudowujących się Ład i Podolszyna Nowego" - zaznaczył ZTM. "Wraz z uruchomieniem linii 815 zmieni się rozkład jazdy autobusów linii 209" - dodał.