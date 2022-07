Prokuratura zajmuje się wpisem radnej PiS Małgorzaty Jacyny-Witt. Chodzi o drwiny z niepełnosprawności Jana Filipa Libickiego. Śledczy wezwali senatora na przesłuchanie - informuje Onet. Jacyna-Witt kilka dni temu została zawieszona w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości w związku ze swoimi wpisami w mediach społecznościowych.

Małgorzata Jacyna-Witt / Marcin Bielecki / PAP

Jak podaje Onet, senator PSL Jan Filip Libicki trzy dni temu dostał wezwanie na przesłuchanie w szczecińskiej prokuraturze. Chodzi o sprawę wpisów Małgorzaty Jacyny-Witt.

Libicki na początku kwietnia opublikował na Twitterze zdjęcie z 2009 roku. Z uśmiechem na ustach opuszczamy PiS. Jedna z najlepszych decyzji w moim politycznym życiu - napisał. Odpowiedziała mu radna PiS, dopowiadając: W twoim kalekim, nieszczęsnym życiu.

Jan Filip Libicki choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Jeździ na wózku, z niepełnosprawnością radzi sobie całe życie.

Wpis wkrótce zniknął, a Jacyna-Witt zaczęła przekonywać, że zrzuty ekranu z tego wpisu są "fejkiem". Proszę się tak nie podniecać - pisała.

Libicki w rozmowie z Onetem powiedział, że zwrócił się z żądaniem do radnej o przeprosiny w mediach i wpłatę 100 tys. zł na rzecz stowarzyszenia "Wieś bez barier". Pani Jacyna-Witt odpisała, że to nie ona zamieściła ten wpis i ktoś się pod nią podszył. Domagamy się więc udostępnienia archiwum jej usuniętych wpisów z Twittera. Gdyby ktoś przy nich manipulował, będzie to widoczne - mówi.

12 kwietnia senatorka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kochan złożyła w sprawie oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. To wystąpienie zainspirowało prokuraturę do działań. Według Libickiego, "oświadczenie miało charakter zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa". Stąd wezwanie na przesłuchanie.

Na razie nie wiadomo, czy prokuratura oficjalnie wszczęła śledztwo w tej sprawie.

To kolejne już problemy Małgorzaty Jacyny-Witt. W ostatnich dniach została zarejestrowana w prawach członka PiS za swoje wpisy w mediach społecznościowych. 10 lipca opublikowała zdjęcia z pola golfowego i napisała: Jak tam chłopcy z Platformy Obywatelskiej? Haratacie w pospolitą gałę? No widzicie. A ja, z PiS-u, na najlepszym w Polsce polu golfowym i jednym z 3 najlepszych w Europie, haratam sobie w golfa z handicap 13,5. Później radna pisała, że jest "elitą".