Ogromne zapadlisko w ziemi powstało we wtorek na terenie ogródków działkowych położonych przy ul. Jana Pawła II w Trzebini, w województwie małopolskim. Jak przyznają mieszkańcy w rozmowie w RMF FM, po tym, jak ziemia się zapadła, obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Zapadlisko ziemi w Trzebini / Waldemar Ziarnek / RMF FM / materiały prasowe

Waldemar Ziarnek, zięć właściciel działki, na której powstało zapadlisko powiedział RMF FM, że w miejscu, gdzie jest teraz dziura, już wcześniej obserwowano zniekształcenie powierzchni tego terenu. Jednak teraz ziemia zapadła się na głębokość 5 metrów i powstał lej średnicy 8 metrów.

W czasie tego lata mój teść zauważył, że położone w tym miejscu płyty chodnikowe i krawężnik zaczęły się zapadać. Ale wówczas, nie była to jeszcze tak wielka zapadlina. Aby wyrównać powierzchnię, mój teść nadsypywał w tym miejscu brakującą ziemię, ale to nic nie pomagało. Dopiero w poniedziałek teren w tym miejscu znacznie się obniżył, aż do powstania ogromnego leju, który zagraża bezpieczeństwu - mówił RMF FM pan Waldemar.



Zapadlisko ziemi w Trzebini / Waldemar Ziarnek / RMF24

Jak zaznaczył, natychmiast po pojawieniu się zapadliska wezwano na miejsce straż pożarną, która zabezpieczyła lej, a także działki znajdujące się w pobliżu. Po tym zdarzeniu mieszkańcy okolicznych domów są zaniepokojeni. Obawiają się o swoje bezpieczeństwo - podkreślił pan Waldemar.



Jak dodał, na ogródkach działkowych w Gaju takie zdarzenia miały już wcześniej miejsce. Ostatnio w sierpniu, kiedy powstał lej głębokości około trzech metrów.

Zapadlisko zostało zabezpieczone przed osobami postronnymi - mówi RMF FM starszy kapitan Piotr Pawełczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie. Poszkodowani muszą teraz zgłosić szkodę do właściciela terenu, czyli Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA.