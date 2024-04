Torunianie będą musieli wybrać się do komisji wyborczych raz jeszcze. W drugiej turze o urząd prezydenta zawalczą urzędujący włodarz miasta Michał Zaleski, który uzyskał 26,41 proc. głosów i wiceprezydent Paweł Gulewski, na którego zagłosowało 38,28 proc. mieszkańców Torunia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, na Pawła Gulewskiego (KO) zagłosowało 38,28 proc. mieszkańców. Oddano na niego 26 548 głosów.

Michała Zaleskiego, który startował z własnego komitetu, obdarzyło zaufaniem 18 135 wyborców (26,41 proc.).

Kolejne miejsca wyglądały następująco:

Adrian Mól (PiS) - 12,79 proc. (8872 głosy),

Bartosz Szymanski (KWW Aktywni dla Torunia) - 9,08 proc. (6296 głosów),

Piotr Wielgus (Lewica) - 5,71 proc. (3960 głosów),

Maciej Cichowicz (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) - 3,93 proc. (2726 głosów),

Magdalena Noga (Koalicja Ruchów Miejskich) - 2,34 proc. (1624 głosy),

Dariusz Kubicki (Kocham Toruń) - 1,46 proc. (1011 głosów).

Doświadczony prezydent wciąż ma szansę

71-letni Zaleski przyjął wynik z pokorą. Powiedział, że nie traci ducha, bo sprawa rozstrzygnie się w drugiej turze. Polityk i jego środowisko uważa, że wynik wyborczy jest odzwierciedleniem tendencji ogólnopolskich, a krajowa passa Koalicji Obywatelskiej służy jej kandydatowi w Toruniu.

Koalicja Obywatelska zdobyła 15 mandatów w 25-osobowej Radzie Miasta Torunia i uzyskała samodzielną większość. Sześć mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, a cztery Komitet Wyborczy Wyborców urzędującego prezydenta Michała Zaleskiego.

"Wyniki pokazują, że w miastach wielkości Torunia i większych zdecydowanie wygrywają partie polityczne. Toruń pozostaje w wyjątkowym gronie, w którym obok dużych partii politycznych PO i PiS, Trzeciej Drogi i Lewicy jest komitet niepartyjny. Chociaż wynik do rady miasta odbiega od naszych oczekiwań, to jest pewnym powodem do satysfakcji" - powiedział przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski.

Michał Zaleski wygrywał wybory prezydenckie w Toruniu od 2002 roku. Od 2006 r. zwyciężał w pierwszej turze. Jego kontrkandydat, Paweł Gulewski był wiceprezydentem miasta od czerwca 2020 roku do stycznia 2024.