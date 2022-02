Pierwszy całodobowy punkt wymazów do testów w kierunku Covid-19 od czwartku zacznie działać w Szczecinie. Nie będzie to wiązało się z uruchomieniem kolejnego takiego miejsca, a jedynie zmianą trybu pracy w jednym z najnowszych punktów wymazowych w mieście.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od czwartku 10 lutego, jeden z punktów pobrań wymazów do testów w kierunku Covid-19 w Szczecinie będzie dostępny 24 godziny na dobę. Chodzi o punkt wyznaczony przy ulicy Połabskiej, w Instytucie Badań Genetycznych – to teren szpitala na Pomorzanach. Poza zmienionymi godzinami pracy, zasady działania punktu pozostają te same. Nadal, aby wykonać test należy mieć skierowanie od lekarza lub skierowanie wydane po zgłoszeniu takiej potrzeby przez internet.

Różnica jest taka, że przy ul. Połabskiej wymazy od czwartku będą wykonywane przez całą dobę, można więc tam pojechać w dowolnym momencie. Poza tym miejscem w Szczecinie działa jeszcze 10 innych punktów pobrań. Ich listę można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia .