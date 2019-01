28-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny, którego zastał w domu w niedwuznacznej sytuacji ze swą żoną – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Mężczyznę aresztowano na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

28-latek z jednej z miejscowości w powiecie kępińskim na stale pracuje za granicą. Ponad tydzień temu wrócił do domu niespodziewanie, nie informując wcześniej żony o zmianie planów. W domu zastał kobietę z obcym mężczyzną w niedwuznacznej sytuacji. Miał chwycić za nóż i rzucić się na nieproszonego gościa.



Prokurator zarzucił mężczyźnie, że działając w zamiarze bezpośrednim, usiłował pozbawić życia pokrzywdzonego w ten sposób, że ugodził go przy użyciu noża, powodując obrażenia ciała w postaci rany kłutej, co skutkowało powstaniem ciężkiej choroby realnie zagrażającej życiu. Następnie uderzał pokrzywdzonego pięściami - powiedział rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury Maciej Meler.



Pokrzywdzony trafił do szpitala. Jego stan jest stabilny.



28-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, kierowania gróźb karalnych i uszkodzenia samochodu. Nie przyznaje się do zarzutu usiłowania zabójstwa, bo, jak twierdzi, niewiele pamięta z tamtego dnia.