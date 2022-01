Już w najbliższą sobotę i niedzielę w krakowskiej Tauron Arenie po raz pierwszy na Covid-19 będą mogły zaszczepić się dzieci. To na razie jednorazowa akcja.

Szczepienie na Covid-19 / MOHAMED MESSARA / PAP/EPA

Tauron Arena Kraków to największy miejski punkt szczepień powszechnych. Dotychczas zastrzyki otrzymywali tu tylko dorośli, od maja ub.r. zostało tu podanych co najmniej 70 tys. dawek.

Akcja nazwana Dniem Otwartym ma charakter jednorazowy. Skierowana jest głównie do dzieci, ale zaszczepić może się każdy, kto przyjdzie, bez rejestracji. O kwalifikacji dzieci zdecyduje na miejscu lekarz. Weekendowe szczepienia trwać będą od godz. 8 do 20.



To nasza odpowiedź na duże zainteresowanie zaszczepieniem grupy wiekowej od 5 do 11 lat. Wcześniej nie szczepiliśmy dzieci w Tauron Arenie Kraków - powiedział Łukasz Bartkowicz, dyrektor Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie, które nadzoruje szczepienia w punktach powszechnych w mieście. Dzieci otrzymują preparaty firmy Pfizer.



Dyrektor przekazał, że dorośli chętnie zgłaszają się do Tauron Areny na szczepienia trzecią dawką. Dziennie od 200 do 300 osób otrzymuje tu taki zastrzyk. Od maja ub. r. w punkcie tym podano co najmniej 70 tys. dawek. Dorośli otrzymują preparaty Pfizera, Moderny lub Johnson & Johnson.



Stanowiska do szczepień są zlokalizowane w foyer obiektu. Wejście do punktu odbywa się przez wejście nr 1, czyli naprzeciwko ul. Lema. Od 24 stycznia wejście do punktu szczepień znajdować się będzie przy wejściu nr 4.





Kraków szczepi się na medal

Zgodnie z ostatnimi danymi magistratu, 69 proc. krakowian przyjęło dwie dawki szczepionki przeciwko covid. Przynajmniej jedną dawkę otrzymało ponad 557 tys. krakowian - to 71 proc. mieszkańców. Najliczniej zaszczepioną grupą są seniorzy powyżej 70. roku życia - w tej grupie wiekowej podwójną dawkę szczepionki przyjęło ponad 100 tys. osób - to 93 proc. Na drugim miejscu nadal są osoby w wieku od 20 do 39 lat - 81 proc.



Kraków jest wśród 15 gmin, które do końca 2021 r. osiągnęły poziom 67 proc. mieszkańców zaszczepionych pełną dawką szczepienia. Kraków został laureatem w konkursie "Gmina na Medal #SzczepimySię", organizowanym przez pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień.