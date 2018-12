Wielkopolanie świętują dziś 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przez cały dzień w stolicy regionu będą się odbywały uroczystości. Poprzedziła je wczorajsza inscenizacja na dworcu letnim w Poznaniu. Tradycyjnie odegrano tam scenę przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do miasta. To jego wizyta miała kluczowe znaczenie dla wybuchu powstania.

Inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego na dworzec kolejowy w Poznaniu / Marek Zakrzewski / PAP

Napięcie w Wielkopolanach narastało już wcześniej. 13 listopada Polska Organizacja Wojskowa zorganizowała zbrojny zamach na ratusz, na skutek którego Polacy zyskali wgląd w to, co działo się m.in. w Komendzie Miasta. Mimo że przypomnieli Niemcom, że są tu w większości - nadal pozostawali pod ich okupacją.

Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego 26 grudnia i jego przemówienia do poznaniaków wzmocniły wyzwoleńcze chęci. Niemcy, przeczuwając co może się wydarzyć, odpowiedzieli wojskową paradą przez miasto, w czasie której zrywali polskie flagi. Miał to być pokaz siły, który najpierw doprowadził do zamieszek, a później do regularnej walki.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Do połowy stycznia wyzwolono większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

Oficjalne obchody zaczną się od złożenia wiązanek na mogile spoczywającego na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan dowódcy powstania gen. Stanisława Taczaka.

O godz. 16.40 na minutę zatrzymają się wszystkie poznańskie autobusy i tramwaje. O tej samej porze zawyją też syreny w mieście i rozdzwonią się dzwony w kościołach archidiecezji. Przy pomniku Powstańców Wielkopolskich rozpoczną się oficjalne uroczystości rocznicowe z udziałem przedstawicieli władz państwa, regionu i miasta.

Od godziny 14.00 na placu Wolności działał będzie obóz powstańczy. Będzie można spotkać przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych w mundurach z epoki oraz zobaczyć repliki samolotów Fokker - takich, jakie powstańcy zdobyli sto lat temu na niemieckim lotnisku pod Poznaniem. Zwieńczeniem oficjalnych obchodów organizowanych w Poznaniu przez wielkopolski samorząd będzie koncert na miejskim stadionie "Muzyka wolności" z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Na wydarzenia z okazji rocznicy zaprosi też Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Przed siedzibą muzeum na Starym Rynku będzie można zobaczyć uzbrojenie i pojazdy okresu powstania, pokaz kawaleryjski Oddziału Reprezentacyjnego Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów oraz grupy rekonstruktorów. Wieczorem w tym samym miejscu odbędzie się inscenizacja historyczna.

