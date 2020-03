W poniedziałek o godz. 9 w BBN prezydent Andrzej Duda spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim oraz szefem KPRM Michałem Dworczykiem ws. koronawirusa - poinformował PAP rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Jak przekazał w niedzielę Spychalski, po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, około godz. 9.30 planowana jest konferencja prasowa prezydenta.



W poniedziałek, o godz. 10 na dodatkowym posiedzeniu zbiera się Sejm, podczas którego rząd przedstawi informację dotyczącą nowego koronawirusa m.in. o podjętych już działaniach i dalszych zamierzeniach. O zwołanie specjalnego posiedzenia zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek prezydent Andrzej Duda.



Elżbieta Witek zapowiedziała w czwartek, że informacja rządu ws. koronawirusa będzie jedynym punktem posiedzenia. Kluby będą miały po 15 minut na wystąpienia, potem będą jeszcze pytania - poinformowała marszałek Sejmu.





87 tys. 24 potwierdzonych przypadków COVID-19

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca br. zanotowano 87 tys. 24 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 2 tys. 979 zgonów - podał Główny Inspektorat Sanitarny.

GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.



Rząd: Polska jest przygotowana na rozwój sytuacji związanej z koronawirusem

Rząd akcentuje, że Polska jest przygotowana na rozwój sytuacji związanej z koronawirusem - wszystkie służby są gotowe, wyposażone w wiedzę, materiały i w procedury na wypadek pojawienia się w Polsce pierwszego przypadku. Odbywają się w tej sprawie regularne odprawy i spotkania.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski wydał rozporządzenie umożliwiające stosowanie ustawy o chorobach zakaźnych w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2. Ustawa przewiduje m.in., że podejrzani o zachorowanie na chorobę zakaźną podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.



W wyniku podjętych działań, od kilku tygodni jest możliwość badań laboratoryjnych na koronawirusa w Polsce - próbki badane są w Warszawie w laboratoriach NIZP-PZH oraz Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. Główny Inspektorat Sanitarny podał w weekend, że działają już też laboratoria w Olsztynie i we Wrocławiu. W najbliższych dniach uruchomione będą kolejne m.in. w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, Łodzi, Lublinie i Poznaniu.



W Agencji Rezerw Materiałowych przygotowywano materiały ochronne m.in. maski, by mogły z nich korzystać szpitale. Oddziały zakaźne są w trybie zwiększonej gotowości.



Prowadzane są działania informacyjne. Pod adresem gov.pl/koronawirus znajduje się kompendium wiedzy. Pod bezpłatnym numerem 800-190-590 można uzyskać niezbędne informacje dotyczące koronawirusa. Emitowane są edukacyjne spoty w mediach publicznych i komercyjnych, rozdawane ulotki w pociągach międzynarodowych relacji oraz rozsyłane specjalne smsy dla powracających z za granicy do Polski.





Główny Inspektorat Sanitarny opublikował na swoich stronach pakiet, gotowych do druku, materiałów dotyczących nowego koronawirusa, m.in. plakat, co robić, aby uniknąć zagrożenia i jak właściwie myć ręce.MEN przekazało zalecenia dot. koronawirusa do szkół. MSZ monitoruje rozwój epidemii poza granicami Polski za pośrednictwem sieci placówek dyplomatycznych. MON deklaruje, że wojsko jest przygotowane, by zareagować w przypadku stwierdzenia obecności koronawirusa i wspierać cywilną służbę zdrowia. Wytyczne o zasadach postępowania otrzymali funkcjonariusze podległej MSWiA straży granicznej. W resorcie nauki ma powstać zespół, który m.in. koordynował działania na polskich uczelniach - opracuje wytyczne ws. zajęć dydaktycznych, organizowania wydarzeń masowych czy zasad odwoływania zajęć.