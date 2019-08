"Płock napędza równość!" – pod takim hasłem ruszył dziś w Płocku pierwszy Marsz Równości, zorganizowany przez środowiska LGBT. Niedaleko miejsca zbiórki uczestników marszu, Młodzież Wszechpolska i kibice zorganizowali wiec.

W Płocku wystartował Marsz Równości. Zdjęcie ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

Na sobotni Marsz Równości przyjechali m.in. europosłowie Robert Biedroń, Rasmus Andresen z Niemiec i Julie Ward z Wlk. Brytanii, a także przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Przed rozpoczęciem marszu odbyło się spotkanie europosłów z przedstawicielami polskich organizacji LGBT. Tematem - jak informowali organizatorzy - było m.in. "wsparcie, jakiego Parlament Europejski mógłby udzielić w przeciwdziałaniu nienawiści i przemocy wobec osób LGBT w Polsce".

Jesteśmy dzisiaj w Płocku, bo lewica zawsze jest solidarna z tymi, którzy są wykluczani, dyskryminowani, którzy są marginalizowani - powiedział przed wyruszeniem marszu do jego uczestników lider Wiosny Robert Biedroń.

Myślę, że to ważne wydarzenie dla mieszkańców Płocka, zwłaszcza tych, którzy należą do różnych mniejszości. Idziemy pod hasłami tolerancji, równości, wolności i przeciw mowie nienawiści. Ma być kolorowo, pozytywnie i radośnie. Chcielibyśmy, żeby było też bezpiecznie - powiedział przed rozpoczęciem pochodu Mateusz Goździkowski, współorganizator wydarzenia. Dodał, iż spodziewa się, że w marszu weźmie udział ok. 1,5 tys. osób.

Uczestnicy manifestacji mają transparenty z napisami: "Mąż mojego syna to moja rodzina", "Bądź z nami, czyń równość - rodzice osób LBGTQIA", "Kochane dzieci, idziemy po nasze prawa obywatelskie". Nie brakuje tęczowych flag i banerów z logotypami partii Wiosna, Razem i SLD.

Z kolei przeciwnicy Marszu Równości, których kordonem oddzielają od manifestacji policjanci, przynieśli transparenty z hasłami: "Rodzina tak, deprawacja nie", "Dość sponsorowanej z zagranicy propagandy LGBT", "Homoseksualiści chcą seksedukować Twoje dzieci. Powstrzymaj ich".

Marsz wyruszył w sobotę przed godz. 15. z placu na ul. Nowy Rynek w centrum Płocka by przejść ulicami miasta na tamtejszą starówkę - zakończenie manifestacji przewidywane jest ok. godz. 15.30. Później przed płockim Urzędem Miasta ma się odbyć konferencja prasowa m.in. z udziałem europosła Andresena.

W miejscu zbiórki płockiego Marszu Równości oraz na jego trasie zgłoszono wcześniej kilka zgromadzeń, np. w obronie tradycyjnych wartości. Według zgłoszeń, w zgromadzeniach tych uczestniczyć ma 20 do 40 osób.

Organizatorzy płockiego Marszu Równości ogłosili swą inicjatywę w lipcu na jednym z portali społecznościowych - w zgłoszeniu planowali udział do 500 osób. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent miasta Andrzej Nowakowski (PO). Jeszcze w piątek zapowiedział, że z uwagi na wcześniej podjęte plany, nie weźmie udziału w przemarszu.

Kilka dni temu 46 płockich naukowców i prawników, lekarzy, artystów, duchownych oraz opozycjonistów z okresu PRL, wystosowało List Otwarty do prezydenta Płocka, w którym napisali, że "z niedowierzaniem i smutkiem" przyjęli informację, iż zdecydował się on objąć honorowym patronatem Marsz Równości i zaapelowali jednocześnie o wycofanie tego patronatu.

Andrzej Nowakowski, także w liście udostępnionym mediom, odpowiedział sygnatariuszom apelu, że Marsz Równości odbędzie się w Płocku, ponieważ jego organizatorzy dopełnili wszystkich formalności, by publicznie wyrazić stanowisko w ważnych dla siebie sprawach a chcą przede wszystkim przypomnieć zasadę, która powinna towarzyszyć nam w codziennym życiu: równość wszystkich ludzi wobec prawa.