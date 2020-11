Msza żałobna w intencji zmarłego w poniedziałek byłego metropolity wrocławskiego kard. Henryka Gulbinowicza zostanie odprawiona w piątek w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. Nie podano czasu i miejsca pochówku kardynała.

Kard. Gulbinowicz zmarł w poniedziałek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego, gdzie trafił ponad tydzień temu. Miał 97 lat.

We wtorek Kuria Metropolitalna Wrocławska podała w komunikacie, że msza żałobna za kard. Gulbinowicza odbędzie się w piątek w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. Nabożeństwu będzie przewodniczył metropolita wrocławski abp. Józef Kupny. "Ze względu na stan epidemii wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do modlitwy prosimy o udział duchowy za pośrednictwem transmisji internetowej" - podała kuria w komunikacie.



Jak zaznaczono, zgodnie z wolą rodziny kardynała uroczystości pogrzebowe odbędą się poza archidiecezją wrocławską. "Na prośbę najbliższych zmarłego informacja o czasie i miejscu pochówku nie będzie podawana do wiadomości publicznej. Prosimy o uszanowanie tej decyzji" - napisano w komunikacie.



Stolica Apostolska pozbawiła kard. Gulbinowicza prawa używania insygniów biskupich. Miał również zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych. Został też pozbawiony prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze. Decyzje związane były z zarzutami pojawiającymi się ws. pedofilii.

