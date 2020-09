Myślę, że październik będzie tym miesiącem, gdzie pojawią się pierwsze odsłony strategii demograficznej – powiedziała na Forum Ekonomicznym w Karpaczu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, obecnie Rada Rodziny jak i eksperci oraz pełnomocnik rządu ds. demografii Barbara Socha pracują nad "wielką strategią demograficzną".

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W wywiadzie udzielonym PAP na początku września wiceminister Socha przyznała, że jest dużo instrumentów, które rząd będzie chciał wykorzystać w celu poprawy dzietności.

Strategia demograficzna w elemencie merytorycznym jest już gotowa, trwają ostatnie szlify. W dokumencie zidentyfikowaliśmy 10 kluczowych obszarów, w ramach których działania rządu czy samorządów mają wpływ na dzietność - wyjaśniła. Są tam zarówno obszary związane z ekonomią, np. transfery do rodzin, czy kwestie związane z organizacją opieki nad dziećmi i godzeniem życia zawodowego z wychowywaniem dzieci - wskazała Socha.



Wiceszefowa resort rodziny podkreśliła, że potrzebna jest inwestycja w kompleksową politykę prorodzinną. Zwróciła uwagę, że od początku lat 90. dzietność w Polsce bardzo wyraźnie spadała, dlatego ostatnie 30 lat jest nazywane czasem "zimy demograficznej". Wskaźnik dzietności w 2013 r. wyniósł 1,28. To jest bardzo niski wskaźnik"- przyznała.



Obecny wskaźnik dzietności wynosi 1,42. Eksperci szacują, że do zastępowalności pokoleń potrzebny jest wskaźnik na poziomie 2,1.