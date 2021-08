Krakowski urząd miasta ruszył ze specjalną akcją skierowaną do motocyklistów - "Pomarańczowa kropka". "Przede wszystkim ratownicy powinni zostać szeroko poinformowani, co oznacza pomarańczowa kropka na kasku i co się pod nią kryje, gdyż w sytuacji zagrożenia życia liczy się każda sekunda" – wyjaśnia Mariusz Kaczmarek, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.

