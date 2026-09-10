W imperium zapanuje spokój? Zygmunt Solorz zawarł ugodę z dziećmi

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Koniec postępowań sądowych i administracyjnych. Zygmunt Solorz, jego żona Justyna Kulka oraz dzieci biznesmena Tobias Solorz oraz Piotr i Aleksandra Żakowie we wspólnym oświadczeniu ogłosili zawarcie ugody, która „ostatecznie kończy” trwające między nimi spory.

Określono zasady zarządzania majątkiem

Oświadczenie zostało opublikowane na stronie Grupy Polsat Plus. Poinformowano w nim, że treść ugody pozostaje poufna, ale zaznaczono, że jest „następstwem ostatecznych decyzji sądów w Liechtensteinie”.

Osiągnięte porozumienie określa zasady zarządzania majątkiem rodzinnym oraz w pełni przywraca „jedność, pełną zgodę oraz wspólnotę celów w rodzinie - w szczególności w odniesieniu do przyszłości Grupy Polsat Plus oraz ZE PAK, zbudowanych przez Zygmunta Solorza”.

Rodzina przekazała w oświadczeniu, że strony podjęły decyzję o niezwłocznym i bezwarunkowym zakończeniu wszystkich wzajemnych postępowań sądowych oraz administracyjnych - zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, co „nieodwołalnie zamyka wszelkie spory wokół rodziny i holdingu”.

Ugoda objęła również Justynę Kulkę, żonę Zygmunta Solorza, „uznając jej wkład w dobrej wierze w osiągnięcie tego wzajemnego porozumienia”.

Jakie role przypadną Zygmuntowi Solorzowi?

Oświadczenie wskazuje na to, że Zygmunt Solorz podjął decyzję, że nie będzie aktywnie angażował się w bieżącą działalność spółek należących do grup TiVi i Solkomtel. Będzie natomiast pełnił honorową funkcję doradczą i „dzielił się swoim doświadczeniem z członkami rodziny oraz radami fundacji TiVi i Solkomtel”.

„Jestem w pełni spokojny o przyszłość Grupy, wiedząc, że jej prezesem jest mój syn Piotr Żak, a jego rodzeństwo, Tobias Solorz i Aleksandra Żak, aktywnie działa w radach nadzorczych” - wskazał Zygmunt Solorz, cytowany w oświadczeniu.

Dzieci biznesmena - Tobias Solorz oraz Piotr i Aleksandra Żakowie - oświadczyli z kolei, że ich działania od początku wynikały „z odpowiedzialności i głębokiego szacunku” dla wszystkiego, co zbudował przez ponad trzy dekady ich ojciec.

„Naszym priorytetem pozostaje ochrona tego dorobku oraz jego dalszy, ambitny i stabilny rozwój” - oświadczyło rodzeństwo.

Konflikt ciągnął się latami

Ujawniony dwa lata temu spór Zygmunta Solorza i jego dzieci dotyczył sukcesji w imperium biznesowym miliardera. W sierpniu 2024 r. Zygmunt Solorz podpisał w Liechtensteinie dokumenty dotyczące sukcesji majątku rodzinnego, które obejmowały m.in. zmiany statutu TiVi Foundation, kluczowej fundacji kontrolującej udziały w grupie Cyfrowy Polsat, oraz przekazanie części uprawnień trójce swoich dzieci: Tobiasowi Solorzowi, Aleksandrze Żak i Piotrowi Żakowi.

Później Solorz twierdził, że został wprowadzony w błąd i nie miał świadomości pełnych skutków podpisanych dokumentów. Z tego powodu próbował unieważnić zmiany.

Zmiany w statucie TiVi Foundation z 2 sierpnia 2024 r. dotyczyły kluczowego przejęcia władzy nad fundacją rodzinną przez dzieci Zygmunta Solorza. Na mocy tych zmian dzieci miliardera przejęły kontrolę nad radą fundacji.

To te zapisy stały się przedmiotem długiego sporu prawnego. W maju 2025 r. sąd w Liechtensteinie oddalił powództwo dotyczące zmian w statucie TiVi Foundation, a następnie – po złożeniu apelacji – w grudniu 2025 r. utrzymał ten wyrok w mocy. Tym samym ostatecznie uznano zmiany w statucie z 2 sierpnia 2024 roku za ważne i prawomocne, oddalając powództwo Solorza.

W lipcu 2025 r. Trybunał Konstytucyjny Liechtensteinu utrzymał w mocy orzeczenie ws. zmian w statucie TiVi Foundation, które przeniosły władze nad spółką z Zygmunta Solorza na jego dzieci. Tym samym wyrok jest ostateczny, gdyż decyzja ta nie podlega dalszemu zaskarżaniu.

Zygmunt Solorz zbudował ogromy majątek

Grupa Polsat Plus obejmuje m.in. Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Netię, Telewizję Polsat oraz Grupę Interia, a także aktywa energetyczne, w tym ZE PAK. Jej główne obszary działalności to telekomunikacja, media i energetyka. Historia grupy sięga początku lat 90., gdy Polsat rozpoczął nadawanie, a następnie rozwijał się m.in. poprzez powstanie Cyfrowego Polsatu, przejęcie Polkomtela i Netii.

Zygmunt Solorz-Żak urodził się jako Zygmunt Józef Krok 4 sierpnia 1956 roku w Radomiu. Nazwisko Solorz przyjął po pierwszej żonie, a Żak po drugiej.

Pod koniec 1992 r. założona przez niego telewizja PolSat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1993 r. PolSat, jako pierwszy prywatny podmiot uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. Emisja ruszyła w 1994 r., w tym samym roku stacja zmieniła nazwę na Polsat. W 1999 r. powstała platforma Cyfrowy Polsat. W 2011 r. Solorz-Żak za ponad 18 mld zł kupił Polkomtel. Kolejne transakcje to m.in. zakup Netii.

W dorocznym rankingu najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost" Solorz-Żak debiutował w 1992 r. na 30. miejscu, w 1994 r. znalazł się na najniższej, 34. pozycji. Od 1998 r., nieprzerwanie w pierwszej dziesiątce, w latach 2020 i 2021 znajdował się na 1. miejscu z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.