Szpital w Gryficach – czołowa w Polsce placówka leczenia oparzeń – uruchamia nowoczesny Ośrodek Terapii Hiperbarycznej. W kompleksowo zmodernizowanych pomieszczeniach ulokowano komorę hiperbaryczną usprawniającą proces regeneracji tkanek czy gojenia ran, np. przy stopie cukrzycowej lub po radioterapii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Terapii Hiperbarycznej wraz z komorą hiperbaryczną kosztowała ponad 7,5 mln zł. Blisko 3 mln zł to wydatki związane tylko z zakupem i montażem komory. Od 1 grudnia realizacja świadczeń w ośrodku ma zapewnione finansowanie w ramach umowy z zachodniopomorskim oddziałem NFZ. Gryficki szpital to pierwsza w regionie i jedna z nielicznych w Polsce placówek umożliwiającymi taki sposób leczenia.

Jego powstanie jest dla placówki bardzo ważne. Tlenowa terapia hiperbaryczna jest bowiem jedną z najbardziej efektywnych metod dochodzenia do zdrowia. Polega na dostarczaniu pod wysokim ciśnieniem tlenu do wszystkich komórek ciała, pobudzając do wzrostu i odbudowy np. szpiku kostnego, naskórka czy naczyń krwionośnych. Dzięki komorze hiperbarycznej tkanki skutecznie wysycone są tlenem, który przenika nie tylko do czerwonych krwinek, zwiększa się jego stężenie w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo-rdzeniowym.

Terapia hiperbaryczna stosowana jest przypadku stopy cukrzycowej, powikłań po radioterapii tkanek miękkich i kości oraz sprzyja powstawaniu nowych naczyń. Zmniejsza stany zapalne i jest skuteczna w zwalczaniu infekcji bakteryjnych, fibromialgii czy boreliozy.

Komorę hiperbaryczną poleca się również osobom po zatruciu czadem, z chorobą Parkinsona, nadciśnieniem, miażdżycą czy otyłością.