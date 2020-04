Trwają aukcje on-line, kolekcjonerzy wysoko licytują, padają rekordy na polskim rynku sztuki w czasie pandemii COVID-19. 22 marca obraz Jacka Malczewskiego „Chimera i artysta” osiągnął na aukcji Agry-Art. rekordową cenę sprzedaży 3 mln 100 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Od początku roku odbyły się 72 aukcje, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. aukcji było 69. W 2019 r. na aukcjach znalazły się w pierwszym kwartale 6863 obiekty, a w obecnym 7698. Sprzedanych zostało 3740 dzieł sztuki. Jest to wzrost o 12 proc. względem poprzedniego okresu. Obroty na rynku sztuki wzrosły o 23 proc. - z 52,2 mln zł w pierwszym kwartale roku ubiegłego do 64,4 mln zł w pierwszych trzech miesiącach tego - podał PAP Rafał Kamecki, prezes portalu Artinfo.pl

Od chwili wprowadzenia restrykcyjnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 rynek dzieł sztuki stara się stawić czoło sytuacji. Należy przyznać, że największą rolę odgrywają w tej chwili sami kolekcjonerzy. Nie jest to "ucieczka w dzieła sztuki" - tak by się działo, gdyby nasiliły się sprzedaże dzieł o najwyższych cenach rynkowych. Kolekcjonerzy chętnie kupują obiekty z różnych obszarów rynku sztuki - od prac wystawianych na aukcjach młodej sztuki, gdzie cena startowa wynosi 500 zł, poprzez średniej klasy obiekty, aż do arcydzieł - powiedział Kamecki.

Dla dwóch domów aukcyjnych - Polswiss Art i Agra-Art - przeprowadzone aukcje były jednymi z najważniejszych wydarzeń w roku. Obie zakończyły się wielkim sukcesem. Łączna wartość dzieł sprzedanych na aukcjach tych dwóch firm przekroczyła 23 mln zł - zauważa Kamecki.

Aukcje nie były odwoływane

Dotychczas wszystkie aukcje odbyły się zgodnie z zaplanowanym kalendarzem aukcyjnym. Ich intensywność nie spadła, tylko w pierwszym tygodniu zbiorowej kwarantanny odbyło się aż 10. Były to aukcje, bez publiczności w sali - on-line; przyjmowano zlecenia telefoniczne, limity stałe i zlecenia przez internet.

Największy wzrost zainteresowania notuje właśnie licytacja przez internet. Wszystko sprowadza się do hasła - "oglądaj i licytuj z domu". Portal Artinfo.pl uruchomił specjalną usługę Artinfo LIVE, dzięki której każda obecnie tocząca się aukcja jest transmitowana w internecie.

Domy aukcyjne muszą jednak opracować nową logistykę, jeśli chodzi o pozyskiwanie dzieł na aukcje w czasach kwarantanny. Kończące się aukcje w marcu były opracowywane przez wiele tygodni, nawet miesięcy przed wprowadzeniem restrykcyjnych zasad na czas pandemii. Przygotowanie oferty aukcyjnej wymaga wielu spotkań, rozmów z komitentami, ocen ekspertów, oglądania często setek obiektów, z których dokonana zostanie selekcja. W nowych warunkach pracy pozyskiwanie obiektów na aukcję z pewnością będzie utrudnione - zaznacza prezes Artinfo.pl.

Eksperci zastanawiają się obecnie nad kondycją i przyszłością polskiego i zagranicznych rynków sztuki. Głosy są podzielone, jednak przeważa podejście optymistyczne. Ten segment jest bardzo odporny, częściowo dlatego, że jako klasa aktywów nie jest zależny od łańcuchów produkcyjnych - powiedziała Kathryn Brown, brytyjska ekspertka rynku sztuki w wywiadzie dla niemieckiego portalu DW.

Dzieła sztuki dobrą inwestycją?

Rynek sztuki bywa w niepewnych czasach alternatywną lokaty kapitału - utrzymuje również ekspert bliskowschodniego rynku sztuki Saleh Barakat. Prawdą jest, że wraz ze spadkiem wartości inwestycji bankowych inwestorzy mogą ulec pokusie, aby kupić więcej dzieł sztuki, zamiast zostawiać zablokowane pieniądze w bankach - mówił Barakat w wywiadzie dla francuskojęzycznego portalu Le Commerce.

To właśnie w czasach krachów inwestorzy jeszcze chętniej działali na rynku inwestycji alternatywnych. Przemawiają za tym wszystkie dostępne nam dane. Polski rynek sztuki jest, mimo nieustannych wzrostów, wciąż niedoszacowany w porównaniu do rynku zachodniego. Tym razem to może być również dobry kierunek dla zagranicznych inwestorów - twierdzi Juliusz Windorbski, prezes domu aukcyjnego DESA Unicum.

Najbliższe aukcja to Agra Interiors - już w środę, 8 kwietnia. W katalogu aukcji znalazło się ponad 60 dzieł sztuki autorstwa m.in. Mai Berezowskiej, Jana Chełmińskiego, Henryka Epsteina, Jerzego Kossaka, Andrzeja Gieragi, Natalii Lach-Lachowicz, Rafała Malczewskiego, Igora Mitoraja, Jana Perdzyńskiego, Bronisławy Rychter-Janowskiej, Franciszka Starowieyskiego, Adama Styki, Eugeniusza Zaka.

A 16 kwietnia na aukcji Młoda Sztuka w DESA Unicum pojawi się twórczość najciekawszych artystów młodego pokolenia. Pod młotek pójdzie ponad 80 dzieł. Wylicytować można będzie m.in. prace Pavla Kazmina, Karoliny Włodek. Dla każdego z nich będzie to debiut w DESA Unicum.