Pomysłowość oszustów dorównuje pomysłowości zabezpieczeń przed nimi. Prawie nie ma dnia bez nowych metod wyłudzania pieniędzy. Ostatnio w obiegu pojawiły się smsy, które informują o wysłaniu przesyłki i dołączają link do jej śledzenia.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ta wersja podejrzanej wiadomości nie ma polskich znaków i zawiera literówki. Aby ustrzec się przed osobami, które chcą wyłudzić dane logowania do konta bankowego, trzeba bardzo dokładnie oglądać wszystkie wiadomości, jakie dostajemy z prośbą o przesłanie pieniędzy, zrobienie dopłaty lub zapłacenie zaległego mandatu - podpowiada Joanna Kącka z łódzkiej policji. Najlepiej w ogóle nie uruchamiać linku z niewiadomego źródła. Dotyczy to również maili z informacjami o zatrzymaniu przesyłki przez urząd celny czy skarbowy - dodaje.

Tego typu informacje rozsyłane są przez przestępców, którzy podszywają się pod firmy kurierskie albo portale ogłoszeniowe. Policjanci ostrzegają przed takimi wiadomościami sms czy mailami.

Kliknięcie w podany link może doprowadzić do tego, że użytkownik telefonu nieświadomie zainstaluje na nim szkodliwe oprogramowanie. Wtedy oszuści, którzy wysyłają tego typu wiadomości, pozyskują dane do logowania m.in. do kont bankowych, portali społecznościowych i wszystkiego co mamy w telefonie. W ten sposób przestępcy przejmują do niego całkowity dostęp.

Oszuści wykorzystują również aktualną sytuację, aby uwiarygodnić swój przekaz. Powołują się też na obecny stan epidemii po to, aby zmusić nas do kliknięcia w wysłany link.

Możemy chronić swój telefon także w prosty sposób: numery, z których przychodzą fałszywe smsy, często się powtarzają i najlepiej dopisywać je do czarnej listy, czyli blokować w telefonie. Wtedy mamy pewność, że już więcej z tego źródła nie dostaniemy fałszywej wiadomości. Starajmy się także zgłaszać je na oficjalnych stronach, gdzie inni również publikują numery telefonów, z których otrzymali podejrzane smsy.

Najlepszym zabezpieczeniem jest uważność, brak pośpiechu przy klikaniu w zewnętrzne linki oraz czujność. Pamiętajmy, że internetowi oszuści zrobią wszystko, aby dostać się do naszych oszczędności i przejąć kontrolę nad naszymi telefonami czy laptopami.

Każdą próbę wyłudzenia wrażliwych danych lub pieniędzy (nawet bardzo niewielkich, kilkuzłotowych sum) należy zgłaszać na policję.