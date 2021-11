Łodzianie muszą przygotować się na zmiany związane z komunikacją miejską. Od 1 grudnia znów będzie kursować tramwaj linii nr 4, autobusy linii 75 wracają na swoją stałą trasę, a nocna linia N6 będzie wydłużona do ronda Powstańców 1863 r. Na tym kończą się dobre wiadomości. Od stycznia podróżowanie łódzkim MPK ma być droższe o około 30 procent.

Autobusy w zajezdni łódzkiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego / Grzegorz Michałowski / PAP

Podwyżki cen biletów MPK, zdaniem urzędników magistratu, mają częściowo zrekompensować niedobór 320 mln zł, jakie Łódź straci po zmianach podatkowych Polskiego Ładu. Wpływ na podwyższenie stawek ma także inflacja oraz wzrost cen prądu.

Informowaliśmy już opinię publiczną o skutkach, jakie przyniesie Polski Ład dla samorządu w Łodzi - mówi dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMŁ Robert Kolczyński. Nasze miasto straci 300 mln zł w przyszłym roku. Deficyt budżetowy będzie sięgał 470 mln zł - tłumaczy.

Uchwała dotycząca podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej ma być gotowa do głosowania na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Dokonaliśmy kalkulacji kosztów funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Łodzi, które zmieniają się z roku na rok. Ze względu na wzrost cen energii elektrycznej i cen paliwa, a także elementu związanego z wynagrodzeniami, wyliczone koszty muszą być zrekompensowane w postaci podwyżek cen biletów - przekonuje zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi Maciej Sobieraj. Bez nich nie będzie można dalej oferować komunikacji zbiorowej na określonym poziomie. Jeżeli chodzi o średni poziom podwyżki, to jest to około 32 proc. Wraz z uchwałą zwiększającą ceny biletów, zgłaszamy wniosek o wydłużenie na kolejny rok czasu obowiązywania, czyli bilet dwudziestominutowy będzie obowiązywał 40 minut, a bilet czterdziestominutowy 60 minut. Wiąże się to z rozkręcającym się programem inwestycyjnym w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Łodzi, dlatego podtrzymujemy tę ofertę do czasu zakończenia największych remontów - mówi.

Te zmiany zaczną obowiązywać z początkiem 2022 roku, a od 1 grudnia przygotowano zmiany w kursowaniu miejskich autobusów i tramwajów w Łodzi. Na tory wraca tramwaj linii 4, który łączy Dąbrowę z Nowym Centrum Łodzi. Ma być też więcej kursów na Rydza-Śmigłego.

Autobusy linii 75 z kolei wracają na swoją stałą trasę na Dąbrowie. Będą jeździły prosto ul. Tatrzańską, a nie wokół osiedla przez Dąbrowskiego i Felińskiego.

Linia nocna N6 zostaje wydłużona do ronda Powstańców 1863 r., aby zapewnić również dojazd do Łagiewnickiej. Nadal będzie obsługiwać osiedle przy ul. Marysińskiej. Autobusy w obu kierunkach wjadą w ul. Marysińską do pętli Marysin Stadion, a dalej wrócą do Inflanckiej i skierują się na pętlę ronda Powstańców 1863 r. lub pojadą do centrum.