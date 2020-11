Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o oblodzeniach w Polsce północno-wschodniej. Mokra nawierzchnia dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu może zamarzać. IMGW wydało ostrzeżenie 1 stopnia dotyczące możliwości wystąpienia oblodzenia dla prawie całego kraju z wyjątkiem województw: dolnośląskiego i opolskiego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

IMGW informuje o oblodzeniach w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.

W województwie warmińsko-mazurskich chodzi o powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski.

W województwie podlaskim chodzi o powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki i zambrowski.





"Już w wielu miejscach temperatura spadła poniżej 0 stopni C, choć nadal niewiele, bo do -1 stopnia C, przy gruncie bardzo podobnie (są miejsca, gdzie tylko tu na razie temperatura jest ujemna), co może skutkować oblodzeniem mokrych nawierzchni dróg i chodników. Są jeszcze miejsca, gdzie temperatura pozostaje dodatnia, ale jest już bliska 0 stopni C. Nadal występują też słabe opady mokrego śniegu lub deszczu ze śniegiem. Ponieważ tendencja temperatury jest spadkowa (miejscami do -2 stopni C, przy gruncie do -3 stopni C), przewiduje się dalsze zamarzanie mokrych powierzchni" - czytamy w komunikacie.