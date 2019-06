Na opolskim odcinku autostrady A4 od poniedziałku rozpocznie się remont jezdni na wysokości Góry św. Anny. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, modernizacji zostanie poddany 7-kilometrowy odcinek drogi w kierunku Katowic.

W sobotę zostaną wykonane prace przygotowawcze przed wejściem ekip budowlanych. Zakończenie całości prac przy remontowanym odcinku autostrady przewidziano przed końcem września. Koszt inwestycji to 18 mln złotych.



W najbliższy weekend w związku z rozpoczęciem etapu przygotowawczego rozpoczynającego się remontu autostrady A4 zostaną ustawione znaki pionowe. W ramach tych prac nie przewidujemy żadnych utrudnień dla kierowców. Od poniedziałku wykonawca planuje utrudnienia związane z budową nowego pasa awaryjnego, wyłączone zostaną lewe pasy ruchu na jezdni w kierunku do Katowic i do Wrocławia - poinformowała Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.

Przebudowie zostanie poddany odcinek jezdni o długości siedmiu kilometrów między węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle, w sąsiedztwie Góry św. Anny. Pierwszy etap prac obejmuje powstanie nowego przejazdu awaryjnego w pasie rozdziału na końcu remontowanego odcinka. Zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe i ograniczenia prędkości.