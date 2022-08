Z powodu uszkodzenia toru do środy rano obowiązywać będzie autobusowa komunikacja zastępcza zamiast pociągu na trasie kolejowej Augustów-Suwałki - poinformowały w komunikacie PKP PLK.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Wczesnym popołudniem, niedaleko przystanku kolejowego Augustów Port, z toru wypadła lokomotywa pociągu Intercity relacji Kraków-Suwałki. Do szpitala trafił maszynista. Nikomu innemu z załogi pociągu ani spośród 53 pasażerów nic się nie stało.

Początkowo PKP PLK podały, że komunikacja zastępcza na odcinku Augustów-Las Suwalski będzie obowiązywać do wtorku wieczorem. Tomasz Łotowski z PKP PLK poinformował, że jednak może tak być do środy rano.



"Na miejscu pracują służby i ciężki sprzęt, który wkolei lokomotywę pociągu. Wagony i lokomotywa zostaną odholowane. Następnie naprawiane będą tory - w wyniku zdarzenia uszkodzonych zostało ok. 280 podkładów kolejowych" - czytamy w komunikacie.



Przyczyny wypadku ustali specjalna komisja.