Katarakta, inaczej zaćma, jest poważnym i bardzo częstym schorzeniem oczu, objawiającym się zmętnieniem naturalnej soczewki i stopniowym pogorszeniem wzroku. Bez odpowiedniego leczenia choroba prowadzi do ślepoty. Można ją jednak leczyć. Dowiedz się więcej o usuwaniu zaćmy z pomocą nowoczesnych zabiegów!

Czym jest i jak objawia się zaćma?

W zdrowym oku soczewka gałki ocznej jest elastycznym elementem, który cechuje się pełną przeziernością. Dzięki temu promienie świetlne padające na oko swobodnie przez nią przechodzą i zostają skupione tak, aby właściwie padać na położoną za nią siatkówkę.

Jednak soczewka o grubości zaledwie pół milimetra z czasem może tracić swoją przezroczystość. Przyczyniają się do tego procesy starzenia, niezdrowa dieta, palenie papierosów, przebyte urazy w obrębie oka czy skłonności genetyczne. Gdy soczewka mętnieje, mowa o zaćmie. Może mieć ona postać starczą - najczęściej spotykaną, jak również wrodzoną, metaboliczną, toksyczną i urazową.

Osoby chorujące na zaćmę widzą jakby przez mgłę. Obraz jest zamazany nieostry. Co ważne, w tym przypadku nie pomagają okulary czy soczewki kontaktowe. Wzrok zaczyna się stopniowo pogarszać. Oczy bywają wrażliwe na światło. Chorzy mają też problem z rozpoznawaniem barw.



W jaki sposób można leczyć to schorzenie?

Zaćma nie ustępuje sama. Postęp choroby można spowolnić za pomocą leków, np. w formie kropli do oczu, ale metody farmakologiczne nie leczą już rozwiniętych zmian w obrębie soczewki. Tym samym jedyną skuteczną metodą, która pozwala na usuwanie zaćmy, jest operacja. Dzięki najnowszym formom zabiegowym pacjenci w pełni odzyskują klarowne widzenie.



Na czym polega usuwanie zaćmy - dostępne metody

Istnieją dwie zasadnicze metody stosowane do usuwania zaćmy. Zabieg metodą wewnątrztorebkową nie jest już praktykowany i odchodzi do przeszłości. Polega on na usunięciu zmętniałej soczewki wraz z otaczającą ją torebką, bez wszczepienia sztucznej soczewki. Metoda ta pozwala na usunięcie zaćmy, ale po niej pacjenci muszą korygować wzrok za pomocą mocnych szkieł.

Obecnie do usuwania zaćmy stosuje się nowsze, znaczenie mniej inwazyjne i skuteczniejsze metody pozatorebkowe. Polegają one na usunięciu zmętniałej soczewki oraz jej zastąpieniu przez sztuczną, o doskonałej przezierności i prawidłowej budowie. Naturalną soczewkę można usuwać na różne sposoby - za pomocą specjalnego płynu lub jeszcze nowszym sposobem, czyli na drodze fakoemulsyfikacji ultradźwiękowej.



Jakie przebiega fakoemulsyfikacja ultradźwiękowa?

Jest to stosunkowo prosty i bezpieczny zabieg, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. W jego trakcie pacjent najczęściej przebywa w pozycji leżącej. Specjalista dokonuje minimalnego nacięcia o długości ok. 1,5 mm. Przez nie soczewka rozbita falami ultradźwiękowymi jest odsysana za pomocą specjalnej końcówki urządzenia. Tak niewielkie nacięcie nie wymaga stosowania szwów.

W miejscu usuniętej soczewki wszczepia się sztuczny implant. Sam zabieg zwykle trwa zaledwie kilkanaście minut. Trzeba jednak przygotować się na spędzenie w klinice ok. 2-3 godzin ze względu na konieczne procedury okołozabiegowe. Po operacji nie można też prowadzić samochodu, dlatego zalecane jest przybycie na zabieg z osobą towarzyszącą.



Kiedy można poddać się operacji usuwania zaćmy?

Na usuwanie zaćmy najczęściej decydują się osoby, którym pogorszenie wzroku przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie nie ma jednak potrzeby, aby czekać do pełnego zmętnienia soczewki. Kataraktę można leczyć w każdym stadium. Nie zaleca się jednak, aby zwlekać. Zbyt długie odsuwanie zabiegu w czasie może skutkować poważnymi powikłaniami i nieodwracalną utratą wzroku.



Na jakie efekty zabiegu można liczyć?

Z czasem soczewka ulega zrośnięciu z gałką oczną, świetnie zastępując naturalną i zdrową. Sztuczna soczewka chroni też przed ponownym rozwojem zaćmy - jest odporna na mętnienie. Niekiedy jednak po zabiegu dochodzi do zmętnienia torebki pod soczewką. W takich przypadkach przeprowadza się zabieg laserowy, który pozwala na ponowne odzyskanie ostrości widzenia.

W większości przypadków usuwania zaćmy pozwala więc na trwały powrót do zdrowia. Co więcej, stosując wysokiej jakości i odpowiednio dobrane soczewki wielu pacjentów po usunięciu zaćmy pozbywa się także wad wzroku. Oznacza to, że współczesne metody zabiegowe umożliwiają rezygnację z noszenia okularów.