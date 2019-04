Ministerstwo rolnictwa chce uratować eksport polskiej wieprzowiny do Stanów Zjednoczonych ustawą. Resort potwierdza informacje RMF FM o tym, że Amerykanie zażądali wzmocnienia nadzoru weterynaryjnego nad mięsem, które trafia na ich rynek, w związku z czym polskim producentom grozi zamknięcie dostępu do amerykańskiego rynku - wartego setki milionów złotych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że nowa ustawa, która powstała już w resorcie, spełni wymagania Amerykanów dotyczące nadzoru nad rzeźniami, produkującymi mięso na rynek Stanów Zjednoczonych.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego ma teraz trafić do konsultacji w ramach rządu.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, w piśmie, które na początku kwietnia przesłał do Głównej Inspekcji Weterynaryjnej amerykański Departament Rolnictwa znalazło się m.in. żądanie zatrudnienia blisko 50 dodatkowych weterynarzy. Amerykańscy urzędnicy zażądali także przedstawienia 8 maja informacji o tym, co robi polski rząd, by spełnić te wymogi, i wyznaczyli termin 15 lipca na wprowadzenie wszystkich niezbędnych zmian.