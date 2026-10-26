Rusza decydująca faza. Polska chce odroczenia ETS2, jednak o porozumienie będzie trudno

RMF24

To będzie kluczowy tydzień dla przyszłości unijnego systemu handlu emisjami CO₂. Negocjacje w sprawie rewizji ETS wchodzą w decydującą fazę. Po raz pierwszy irlandzka prezydencja przedstawi kompromisowy dokument - ustaliła dziennikarka RMF FM. Dla Polski stawką są rachunki gospodarstw domowych za energię i „być albo nie być” przemysłu, który boryka się z kosztami unijnej polityki klimatycznej. Polskę popiera dziewięć krajów, w tym Włochy.

Kompromisowy dokument irlandzkiej prezydencji ma być na razie wyłącznie techniczny. Potem rozpoczną się rozmowy bardziej polityczne z poszczególnymi krajami. A kolejna propozycja kompromisowa ma pojawić się w listopadzie. Ostatnia dyskusja ambasadorów, którą opisała dziennikarka RMF FM, pokazała jednak, że o porozumienie będzie bardzo trudno.

Różne wizje w sprawie ETS2

Polska chce, by do rewizji ETS1 włączono także ETS2, czyli system, który ma od 2028 roku objąć podatkiem emisyjnym paliwa wykorzystywane w transporcie drogowym i do ogrzewania budynków. W praktyce to będzie oznaczać droższe tankowanie i ogrzewanie mieszkań. Warszawa próbuje otworzyć drogę do odroczenia tych opłat.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, sprzeciwiła się temu w ostatni piątek grupa krajów na czele między innymi ze Szwecją i Danią. Państwa te argumentują, że włączanie ETS2 do negocjacji wydłuży cały proces, a firmy, które już inwestują w nowoczesne technologie, potrzebują stabilnych zasad, a nie rozwadniania już istniejących. Przeciwko ponownemu otwieraniu terminu ETS2 wypowiadał się również komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra.

Irlandzka prezydencja chce doprowadzić do kompromisu krajów UE 11 grudnia, na posiedzeniu Rady UE do spraw środowiska.

Bez porozumienia również w PE

Spór toczy się również w Parlamencie Europejskim. Europejska Partia Ludowa jest podzielona w sprawie ETS2. Do raportu europosła Petera Liese, który przygotowuje mandat PE w sprawie rewizji ETS na negocjacje z krajami członkowskimi, zgłoszono poprawki przewidujące przesunięcie wejścia systemu w życie do 1 stycznia 2031 roku, a nawet jego odroczenie. Głosowanie nad raportem zaplanowano na grudzień.

Celem jest porozumienie w sprawie rewizji ETS w pierwszym kwartale 2027 roku.