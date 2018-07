Jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce w najbliższych dniach nadal będzie upalnie i gorąco, ale lokalnie mogą wystepować burze. Taka pogoda ma się utrzymwać na początku przyszłego tygodnia.

Jak podaje IMGW, nad północno-wschodnią Europą, częściowo środkową i południowo-zachodnią dominować będą wyże. Pozostały obszar kontynentu będzie pod wpływem niżów: płytkiego z rejonu Morza Czarnego i bardziej wyraźnego z ośrodkiem nad północno-zachodnim Atlantykiem. Na zachodzie i w centrum kraju będzie rozmywający się front chłodny, związany z płytkim ośrodkiem niżowym nad południową Szwecją. W dalszym ciągu będziemy w upalnym powietrzu zwrotnikowym.

W poniedziałek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a gdzieniegdzie w centrum do 30 mm.