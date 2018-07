Ma grzmieć, padać i znów będzie upalnie - to ogólna, niedzielna prognoza dla całego kraju. W czasie burz prędkość wiatru w porywach wyniesie 80 km/h, więc dla niektórych regionów kraju synoptycy wydali ostrzeżenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Blanka Baranowska / RMF FM

Najbardziej niebezpieczne mogą być burze z gradem - tych spodziewamy się dzisiaj w centrum na wschodzie, oraz północnym i południowym wschodzie. Prognozowana suma opadów w czasie burz w województwach zachodnich do 20 mm, na pozostałym obszarze kraju do 45 mm, lokalnie do 50 mm.

Spokojnie będzie właściwie tylko w województwie lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.



Do tego w całym kraju będzie oczywiście bardzo gorąco, 31 stopni w Warszawie i 30 m.in w Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi i Krakowie.





(nm)