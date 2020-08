Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę poszukiwanego listem gończym za kierowanie grupą oszukującą na VAT. Śledczy oceniają, że grupa obracająca metalami kolorowymi doprowadziła do 50 mln zł strat Skarbu Państwa.

Zdj. ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

Zatrzymań dokonali 5 sierpnia funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW, gdy mężczyzna wjechał do Polski z Czech.

Rzecznika prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że mężczyzna jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się uzyskiwaniem nienależnych zwrotów podatku VAT. To kolejne zatrzymanie w sprawie wyłudzeń zwrotu VAT przy obrocie metalami kolorowymi.



Zatrzymany przez ABW ukrywał się w Czechach. Wjechał jednak do Polski przez przejście graniczne w Cieszynie i udał się w kierunku Żywca, a następnie Chrzanowa. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW - zaznaczył rzecznik.



Według prowadzących śledztwo miał on kontrolować zagraniczne spółki działające jako karuzela podatkowa - firmy w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami kupowały metale nieżelazne od polskich podmiotów gospodarczych, a następnie sprzedawały je ponownie polskim przedsiębiorstwom. W rzeczywistości był to jedynie fikcyjny obrót, który pozwalał polskim przedsiębiorstwom uzyskiwać nienależne zwroty podatku VAT - wyjaśnił Żaryn.



Zatrzymany miał też organizować i kontrolować sieć firm w Polsce, w tym firm - słupów, dzięki którym pozorowano legalność obrotu metalami. Łańcuszek firm miał też utrudnić wykrycie przestępczego charakteru działalności zatrzymanego.



W nadzorującej śledztwo ABW Prokuraturze Regionalnej w Katowicach mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, poświadczania nieprawy w dokumentach, posługiwania się stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia szeregu innych przestępstw skarbowych - powiedział Żaryn.



Dotychczas w sprawie przedstawiono już zarzuty 43 osobom.