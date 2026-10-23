Ukraińcy sparaliżowali śledztwo ws. Przewodowa. Nasze wnioski „wpadają w czarną dziurę”

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Ukraińcy kompletnie sparaliżowali śledztwo w sprawie wybuchu rakiety w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Cztery lata temu w eksplozji pocisku zginęło tam dwóch mężczyzn. Od rozpoczęcia śledztwa - jak dowiedział się reporter RMF FM - ukraińska prokuratura nie odpowiedziała na żaden wniosek polskich śledczych i w żaden sposób nie zareagowała na wysyłane monity.

Miejsce na terenie suszarni zboża w Przewodowie, gdzie 15 listopada 2022 r. doszło do wybuchu i zginęły dwie osoby (Fot. Paweł Wodzyński)

Miejsce na terenie suszarni zboża w Przewodowie, gdzie 15 listopada 2022 r. doszło do wybuchu i zginęły dwie osoby (Fot. Paweł Wodzyński) / East News

Postępowanie jest zawieszone od blisko trzech lat ze względu na brak współpracy ze stroną ukraińską.

Jak jednak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zapadła decyzja, że choć są trwałe przeszkody w wyjaśnieniu tej sprawy, prokuratura nie będzie umarzać śledztwa dotyczącego tragedii.

Wysyłanie wniosków o pomoc prawną i monitów ma być kontynuowane. Z informacji, które uzyskał nasz dziennikarz, wynika, że od wszczęcia postępowania takie wnioski są regularnie wysyłane co kilka miesięcy. Wpadają jednak w czarną dziurę - usłyszał od jednego ze śledczych.

Z ustaleń polskiej prokuratury wynika, że w Przewodowie eksplodowała najprawdopodobniej rakieta ukraińskiej obrony powietrznej, a wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ukraina nigdy tego nie potwierdziła.

Eksplozja w Przewodowie. Zginęło dwóch mieszkańców regionu

15 listopada 2022 roku w Przewodowie w województwie lubelskim, niedaleko granicy z Ukrainą, doszło do eksplozji pocisku na terenie suszarni zbóż. Śmierć poniosło dwóch polskich obywateli: 60-letni pan Bogusław, kierownik magazynu suszarni, oraz 59-letni pan Bogdan, traktorzysta z pobliskich Setnik.

Do tragedii doszło podczas zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę, obejmującego również jej zachodnią część.

Pogrzeby obu ofiar odbyły się kilka dni po zdarzeniu i miały charakter państwowy. Rodziny apelowały wówczas o uszanowanie ich prywatności. Rok po wydarzeniu w Przewodowie odsłonięto tablicę upamiętniającą zabitych mężczyzn.