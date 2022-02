Oświęcimski sąd rejonowy aresztował tymczasowo 47-latka, który w niedzielę ugodził nożem swoją 43-letnią byłą żonę. Usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa - poinformował w środę rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Kobieta ma ranę klatki piersiowej. Była przytomna, gdy pod opieką ratowników medycznych została przewieziona do szpitala - powiedział Gleń.

Mężczyzna ugodził kobietę nożem w niedzielę późnym wieczorem. Potem uciekł. Został zatrzymany przez policję kilkadziesiąt minut później. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu - podał rzecznik.

We wtorek 47-latek został przewieziony do oświęcimskiej prokuratury rejonowej, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Krótko potem miejscowy sąd tymczasowo go aresztował. Po południu został osadzony w jednym z aresztów śledczych.

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat więzienia lub dożywocie.