Jest zgoda ambasadorów UE na rekomendacje KE w sprawie przyjazdu do Unii zaszczepionych obywateli spoza Wspólnoty i większej liberalizacji tych podróży. Chodzi np. o obywateli USA, Chin czy Wielkiej Brytanii.

Turyści przy fontannie Di Trevi / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zgodnie z propozycją KE - do UE - będą mogły wjeżdżać osoby spoza Wspólnoty zaszczepione preparatami uznanymi przez Europejską Agencję Leków (zasadę tę można rozszerzyć o szczepionki, w odniesieniu do których WHO wydała nadzwyczajne pozwolenie na stosowanie - przyp. RMF FM), lub osoby te będą pochodzić z krajów, które znajdą się na tzw. "zielonej liście".

Jednocześnie Bruksela zaproponowała podniesienie progu związanego z wykrywaną liczbą nowych przypadków Covid-19, co umożliwi wpisanie na "zieloną listę" większej liczby krajów.

Komisja Europejska zaproponowała też wprowadzenie tzw. hamulca bezpieczeństwa. Miałby on wejść w życie, w przypadku szerzenia się w którymś z państw poza UE, nowego wariantu koronawirusa. Na przykład takim krajem mogłyby być obecnie Indie.

Najbardziej zadowolone z propozycji poluzowania obostrzeń są kraje na południu Europy żyjące z turystyki.